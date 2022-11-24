Начальник Генштаба РФ не проводил переговоров с главой военного комитета НАТО - Минобороны РФ

Сообщения о договоренности по безопасности судов в Черном море являются вымыслом

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не обсуждал с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром вопросы безопасного движения судов в Черном море, контактов не было.

"Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем военного комитета НАТО или другими представителями североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Опубликованная информация о достижении некой "договоренности" с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросам "безопасного движения судов в Черном море" является вымыслом от начала до конца", - заявили в ведомстве.