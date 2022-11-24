Войти
Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба РФ не проводил переговоров с главой военного комитета НАТО - Минобороны РФ

253
0
0
Учения Черноморского флота в Черном море
Учения Черноморского флота в Черном море.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Сообщения о договоренности по безопасности судов в Черном море являются вымыслом

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не обсуждал с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром вопросы безопасного движения судов в Черном море, контактов не было.

"Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем военного комитета НАТО или другими представителями североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Опубликованная информация о достижении некой "договоренности" с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросам "безопасного движения судов в Черном море" является вымыслом от начала до конца", - заявили в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
NATO
Похожие новости
25.03.2022
В Пентагоне сообщили об отказе руководства Минобороны России от общения с американскими коллегами - СМИ
28.09.2020
Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ
02.09.2020
Роботы минных полей
03.07.2020
Герасимов обсудил с главой военного комитета НАТО безопасность в Европе, коронавирус и предотвращение инцидентов
10.02.2020
«Россия следит за спутниками»: НАТО боится войны в космосе
19.12.2019
Масштабный конфликт: в Генштабе рассказали о подготовке НАТО к войне
28.02.2019
Встреча на Альпах: военные РФ и США поучаствуют в общих соревнованиях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»