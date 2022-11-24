Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС

Французский политик Лелуш призвал Украину свыкнуться с тем, что Крым – это Россия

Экс-депутат парламента Франции Пьер Лелуш призвал Украину и Запад свыкнуться с мыслью о том, что Крым – это территория России. В интервью обозревателю Le Figaro Филиппу Жели политик также заявил, что вступление Украины в ЕС грозит превратить ее в новый Афганистан.

Пьер Лелуш: Почти все знают, какое решение возможно. Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут, включая Горбачева, который повторил это прямо перед смертью. Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой. Он был турецким, а потом русским, это другая история. Но с остальным можно получить от России возвращение к границам 23 февраля. Сделать это можно, организовав выборы под контролем ООН.

Филипп Жели: И, по вашим словам, получается, что Украина утратит часть Донбасса?

– Не факт. Думаю, что они могут вернуть себе территориальную целостность в границах 23 февраля.

– За исключением Крыма.

– Потому что будут проведены переговоры. Минские соглашения предусматривали, что это все останется украинским. Но в то время украинский парламент так и не смог проголосовать за этот документ. И он не мог, потому что была разделенным. Там часть была с Западной Украины, и они не могли этого принять.

– Мало какой национальный парламент легко согласится на отказ от части своей территории.

– Но именно это они подписали. Это не был отказ от территорий, это была система автономий.

– Но автономия так и не работала, потому что Россия хотела иметь свое слово во внешнеполитическом выборе Киева.

– Вот. Именно в статусе Украины и состоит корень проблемы. В этом деле не может быть мира, если между Востоком и Западом и самой Украиной не будет соглашения по поводу статуса Украины. Если мы сделаем Украину членом НАТО, даже членом Европейского союза с гарантией безопасности.

– На самом деле в ЕС есть гарантии безопасности.

– Ведь, что бы ни говорили, как только Украина вступит в ЕС, у нас в договоре есть гарантии безопасности, которые делают так, что Украина больше не будет мостиком между двумя берегами, но станет членом западного блока. И этого Россия не примет. И здесь есть опасность — я полностью согласен с мадам Акерман — новой отечественной войны.

Я год работал с Афганистаном, это была буферная страна, в которой другие вели войну: в частности, Индия и Пакистан. Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой для европейцев, и что мы не сможем из этой ситуации выйти. Нужно вести переговоры по этому поводу.