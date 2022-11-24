Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет

Рассказываем о главных достижениях, сложностях и победах государственной корпорации Ростех, продукцию которой сегодня можно встретить в самых разных сферах: от общественного транспорта до медицины ...

23 ноября госкорпорация "Ростех" отмечает 15 лет со дня создания. Сегодня это сотни предприятий, научно-исследовательских институтов и различных конструкторских бюро. И конечно же, это сотни тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые трудятся в интересах безопасности и экономической стабильности России. В преддверии этой даты ТАСС побеседовал с генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым о том, каких экономических показателей достигла крупнейшая госкорпорация России за 15 лет работы, об основных достижениях и сложностях, а также о том, как будет дальше развиваться авиационная промышленность страны и какое вооружение планирует создавать Ростех.

Определенно, если сравнивать предприятия Ростеха 15 лет назад и сейчас, то налицо большая разница. Как рассказал Чемезов, когда создавалась госкорпорация, почти половина предприятий находилась в кризисе. Техническая оснащенность производства была на очень низком уровне. Были огромные проблемы с производством и сбытом гражданской продукции.

"Все прошедшие годы мы стабильно росли и смогли кратно увеличить выручку. Если в 2009 году она составляла около 511 млрд рублей, то по итогам 2021 года выросла почти в четыре раза, превысив 2 трлн рублей. Выработка на одного сотрудника увеличилась за это время с 1 млн до 3,5 млн рублей. Сегодня более 40% выручки обеспечивает гражданское производство, тогда как 15 лет назад предприятия практически полностью зависели от гособоронзаказа", — рассказал он.

По словам главы Ростеха, огромные силы и сотни миллиардов рублей были вложены в перевооружение предприятий, их модернизацию и освоение новых технологий. "То, что оборонка и в целом промышленность за это время поднялись с колен, безусловно, главный результат", — подчеркнул Чемезов.

О достижениях

За 15 лет удалось создать устойчивую компанию, которая успешно противостоит внешнему давлению и решает актуальные государственные задачи. Сегодня Ростех выпускает тысячи видов продукции, как военной, так и гражданской — от самолетов до вакцин.

Электробус "Камаз-6292". Источник: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Как рассказал Чемезов, продукцию Ростеха можно видеть повсеместно: по улицам ездят современные автобусы и электробусы от Камаза, на перекрестках работают светофоры холдинга "Швабе". Россияне получают паспорта с помощью криптобиокабин "Росэлектроники" и проходят вакцинацию от гриппа прививками "Нацимбио". Только в каталоге медицинской продукции более 500 наименований.

Офшорный вертолет Ми-171А3. Источник: Пресс-служба Ростеха

Из прорывных реализованных проектов глава Ростеха отметил первый полностью российский морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, которым сейчас оснащаются новые фрегаты Военно-морского флота РФ, офшорный вертолет Ми-171А3 для обслуживания морских буровых платформ, турбину большой мощности ГТД-110М, которая уже в стадии серийного производства — первая будет поставлена в следующем году, чтобы обеспечивать энергией жителей юга России.

Истребитель Су-57. Источник: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Среди достижений в военной технике Чемезов перечислил истребитель пятого поколения Су-57, тяжелую огнеметную систему ТОС-2, БЛА "Ланцет", КУБ и ударный беспилотник "Охотник". Он также упомянул зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" — уникальную разработку холдинга "Высокоточные комплексы", которая подтвердила свою эффективность в САР, где прикрывает авиабазу Хмеймим, и в зоне специальной военной операции на Украине. Главное преимущество комплекса — пушечное вооружение, которое позволяет уничтожать беспилотники, не тратя более дорогостоящие ракеты. "Еще одно изделие холдинга, которое с успехом применяется нашими войсками, — управляемый снаряд "Краснополь". Он может быть использован из гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С" и способен уничтожать цели с точностью до нескольких метров", — рассказал Чемезов.

По словам главы госкорпорации, список новых продуктов, созданных за 15 лет, можно продолжать очень долго и каждая разработка — вклад в национальную безопасность и в развитие России.

Турбовентиляторный двигатель ПД-14. Источник: Пресс-служба Ростеха

Обывателю со стороны видны только результаты работы — полет нового самолета, запуск газотурбинного агрегата или проход современной военной техники на параде Победы 9 Мая. За этими событиями стоит колоссальный труд конструкторов, инженеров, рабочих множества предприятий. Так, первый российский турбовентиляторный двигатель ПД-14 создавался порядка десяти лет, а в кооперации по программесоздания нового российского лайнера МС-21 участвуют сотни предприятий по всей стране.

"Чтобы создать современный продукт, нужно работать по всем фронтам, инвестируя в прорывные разработки, исследования. Мы делали это все 15 лет, тратя по 5–7% выручки ежегодно на НИОКР. Только в прошлом году в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы было вложено порядка 170 млрд рублей", — заявил Чемезов.

О сложностях и победах

Конечно, за эти годы было реализовано множество трудных проектов с точки зрения управления и с точки зрения созданного продукта. По признанию гендиректора Ростеха, пожалуй, один из самых показательных — самолет МС-21.

Не секрет, что в изначальном облике МС-21 был определенный процент иностранных деталей. Работа в кооперации с иностранными партнерами шла успешно. Но уже на финишной прямой западные партнеры под политическим нажимом один за другим стали выходить из проекта. В результате самолет остался не только без иностранных двигателей, но и без композитных материалов для крыла, а также без ряда бортовых систем. Тем не менее реализация программы МС-21 продолжается.

Cреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300. Источник: © Сергей Карпухин/ТАСС

"Многие считали, что на проекте можно поставить крест, ведь речь шла не только об импортозамещении, но и о новых испытаниях. Но критики просчитались. В конце 2021 года самолет с крылом из российских композитов совершил первый полет, — рассказал Чемезов. — Сегодня машина проходит летные испытания с отечественным двигателем ПД-14, идут работы по импортозамещению бортовых систем, а начало серийного производства запланировано на 2024 год. Этот пример показал, что наша промышленность может держать удар — в условиях санкций создавать конкурентоспособный продукт".

Он также отметил, что сегодня Россия испытывает определенные трудности в такой сфере, как электроника. Без электроники не полетит ни один современный самолет, не поедет ни один автомобиль. И хотя проблемы еще остаются, но уже можно сказать, что наша страна серьезно продвинулась в области импортозамещения компонентной базы.

"За последние шесть лет реализовано порядка 170 ОКР в этой области, создано более 700 типов ЭКБ, около 1 300 образцов иностранной ЭКБ замещено. Эта работа очень кропотливая и займет не мало времени. Но я убежден, что она увенчается успехом. В целом сейчас нелегко, однако мы остаемся оптимистами", — подчеркнул глава Ростеха.

Он напомнил пример из истории, когда после революции 1917 года мало кто верил, что СССР сможет создать собственную тяжелую промышленность. Однако она не только была создана, но и стала лучшей в мире. Победа в Великой Отечественной войне, а позже запуск в космос первого человека — тому доказательство. В сложной ситуации наша страна всегда готова мобилизоваться и достигнуть необходимых ей результатов.

Западные санкции и окно возможностей

Сегодня Ростех, как многие российские компании из различных секторов экономики, подпал под западные санкции. Стоит отметить, что давление на нашу страну началось не вчера. В 2014 году были введены первые санкции, которые не ослабевали последующие восемь лет.

Сергей Чемезов отметил, что можно с уверенностью сказать: если бы не первая волна санкций, сегодня России было бы намного тяжелей. Российская промышленность серьезно продвинулась в импортозамещении в авиации, медицине, энергетическом машиностроении, электронике, других сегментах.

"Нельзя отрицать, что уход западных компаний нанес серьезный удар. Меньше всего пострадал военно-промышленный комплекс, более всего — такие отрасли, как авиа- и автомобилестроение. Но для нас это не катастрофа, а окно возможностей. Например, российские авиационные предприятия впервые за многие годы получили реальный шанс занять рынок после того, как из страны навсегда ушли Boeing и Airbus", — заявил глава Ростеха.

"Западным странам не удастся изолировать Россию. Это невозможно, поскольку у нас большая страна, с огромной протяженностью границ, у нас богатые ресурсы и обширные экономические связи, а прежде всего талантливые и умные люди" - убежден Чемезов.

Двигатель ПД-8. Источник: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По его словам, в связи с санкциями Ростех пересмотрел некоторые инвестиционные программы. Например, была перераспределена часть бюджета программы двигателя ПД-35 на другие высокоприоритетные задачи, в том числе на создание двигателей ПД-14 и ПД-8. "Мы не отказываемся от этой разработки, основные цели программы будут достигнуты в согласованные сроки. Этот двигатель нужен России для создания сверхтяжелых транспортных и широкофюзеляжных гражданских самолетов, а также агрегатов для нефтегазовой отрасли", — отметил Чемезов.

Гендиректор госкорпорации также выделил автомобильную электронику как один из самых проблемных аспектов сегодня. Но, по его мнению, санкции сыграли в этой сфере и положительную роль. Когда зарубежные производители электронных компонентов перестали сотрудничать с Россией, они фактически освободили рынок для национальных игроков.

Отечественная радиоэлектронная отрасль получила дополнительный стимул и существенные объемы продаж. Российские производители оперативно перестраиваются на прямое сотрудничество с национальными поставщиками радиоэлектроники.

"Благодаря такой активизации большинство критических электронных компонентов в автопроме будет локализовано уже в течение ближайших двух лет", — заверил он.

Гособоронзаказ и перспективное вооружение

Глава Ростеха отметил, что в данный момент основной задачей госкорпорации является снабжение армии всем необходимым для ведения спецоперации и все усилия направлены именно на это. Выросло производство продукции по гособоронзаказу.

"На плечах предприятий Ростеха лежит почти половина от всего гособоронзаказа. Исполнение его все последние годы было на традиционно высоком уровне — почти 100%", — сообщил он.

Сегодня предприятия госкорпорации делают все возможное, чтобы нарастить выпуск военной продукции. В три-четыре смены трудятся сотрудники Уралвагонзавода, ЦНИИточмаш, концерна "Калашников", холдинга "Высокоточные комплексы", предприятий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и других предприятий, работающих над гособоронзаказом. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и многое другое.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Источник: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как отметил Чемезов, часто работа идет с опережением графика. Например, Уралвагонзавод в сентябре досрочно отгрузил Минобороны партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, передал очередную партию танков Т-90М, в октябре — раньше срока поставил партию самоходных гаубиц "Малка".

Истребитель Су-35С. Источник: Сергей Бобылев/ ТАСС

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина ОАК в сентябре передал в состав ВКС очередную партию истребителей Су-35С. На предприятии заложены новые объекты и идет модернизация производства для наращивания темпов выпуска истребителей пятого поколения Су-57. Как уточнил гендиректор Ростеха, истребители 2022 года находятся в высокой степени готовности и скоро будут переданы Минобороны РФ. Новосибирский авиазавод ОАК поставил партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, Иркутский авиазавод передал в войска партии истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых Як-130.

Чемезов отметил, что, выпуская серийные образцы вооружения, Ростех также работает и на перспективу. Но, конечно, новые разработки не обесценивают предшествующие. "Например, хотя у российской армии достаточно высокоточного оружия, реактивные системы залпового огня остаются востребованными в зоне проведения спецоперации", — пояснил он.

Безусловно, боевой опыт учитывается как разработчиками военной техники, так и военными. Некоторые тенденции становятся очевидными. Например, военные действия показали, что в современных вооруженных конфликтах большую роль имеют беспилотники, причем как летательные аппараты, так и наземные дистанционно управляемые и автономные системы.

БПЛА "Ланцет". Источник: Пресс-служба Ростеха

"У нас есть наработки по этим направлениям. В зоне специальной военной операции успешно применяются беспилотники производства концерна "Калашников" — "Ланцет" и Куб. Они могут самостоятельно вести разведку и атаковать цель, — рассказал Чемезов. — Активно идет работа над тяжелым ударным беспилотником "Охотник". Его отличительной чертой является малая заметность и бортовое радиоэлектронное оборудование с элементами искусственного интеллекта. Это очень серьезный и перспективный комплекс. Сейчас "Охотник" проходит испытания, в скором времени планируем начать серийное производство машины".

Роботизированная версия БМП-3 с боевым модулем "Синица". Источник: Пресс-служба Ростеха

Ростех также уделяет большое внимание и наземным беспилотным системам. "Нашими предприятиями создана роботизированная версия БМП-3 с боевым модулем "Синица", которая может управляться дистанционно, а также работать в автономном режиме. Беспилотными могут стать и другие виды техники, те же РСЗО — почему нет? Роботизация военной техники — один из ключевых трендов последних лет, а потому самые актуальные направления — беспилотные системы, способные частично замещать человека на поле боя, действовать в условиях сетецентрической войны", — отметил глава госкорпорации.

По пути наращивания объемов гражданской продукции

Ростех является производителем не только военной, но и гражданской продукции. Причем доля последней растет.

"В 2009 году большую часть выручки формировал гособоронзаказ, при этом убыток компании составлял порядка 60 млрд рублей. По итогам 2021 года доля гражданской продукции составила 45,5%, или около 900 млрд рублей от общей выручки. В этом году объемы гражданской продукции в денежном выражении продолжат расти, но в связи с увеличением ГОЗ ее доля несколько снизится. Рассчитываем удержать планку на уровне 40%", — рассказал Чемезов.

Конечно, Россия должна иметь собственные самолеты и автомобили, электронику, энергетическое оборудование, газоперекачивающие агрегаты, современные материалы, вакцины, медицинскую технику и многое другое, без чего невозможно устойчивое развитие страны. Эти проекты не менее важны, чем военные. Несмотря на спецоперацию, Ростех намерен реализовывать крупные гражданские проекты.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Источник: Сергей Бобылев/ ТАСС

"Уже в 2024 году начнется полномасштабный серийный выпуск отечественных авиалайнеров: до 2030 года на предприятиях ОАК будет выпущено около 500 воздушных судов разных типов, в том числе более 270 лайнеров МС-21, порядка 140 самолетов SSJ-100. Как результат, доля выручки по гражданскому сектору будет устойчиво расти", — заявил глава Ростеха.

Он также привел пример успешной реализации военных и гражданских проектов одной корпорацией. Так, около шести лет назад в состав Ростеха вошел ключевой производитель бронетехники в России — Уралвагонзавод (УВЗ). За это время корпорация успешно справляется с поставками военному ведомству танков, артиллерии и другой техники. Так, в декабре 2020 года в войска поступили первые боевые машины поддержки танков, а в феврале 2021 года в российскую армию ушел первый эшелон с новейшими танками Т-90М "Прорыв". Также регулярно поставляются модернизированные танки Т-72Б3М.

Танки Т-90М "Прорыв". Источник: Александр Щербак/ ТАСС

Одновременно успешно в эти годы развивалось на УВЗ и производство гражданской продукции. "Например, поставлено более 60 тыс. инновационных вагонов повышенной грузоподьемности. У предприятия зарегистрирован 141 действующий патент, в первую очередь в области железнодорожного транспорта", — рассказал Чемезов.

Lada Vesta Cross. Источник: Сергей Бобылев/ ТАСС

Есть в планах Ростеха и реализация ряда других проектов по важным направлениям, таким как автомобилестроение, медицина, нефтегазовая отрасль. Так, Автоваз возобновляет работы над новыми проектами на платформе Lada Vesta. "На ее базе готовится кроссовер, который встанет на конвейер в 2025 году. А в 2024-м появится новое семейство компактных машин на другой платформе — это будет автомобиль, схожий по типоразмеру с Lada Vesta в трех вариантах кузова: седан, универсал и универсал в версии Cross", — проинформировал гендиректор госкорпорации.

Ковид-глобулин. Источник: Донат Сорокин/ ТАСС

Также Ростех ежегодно и в полном объеме выполняет заказ российского Министерства здравоохранения на современные и высококачественные вакцины российского производства. В регионы России поставляются препараты для иммунизации от гриппа, кори, краснухи, паротита и других опасных инфекций. В 2021 году был выведен на рынок уникальный препарат "Ковид-глобулин" для лечения коронавируса, созданный на основе плазмы крови переболевших пациентов.

По словам Чемезова, особое внимание Ростех уделяет продукции для Арктического региона, который является стратегически важным для нашей страны. Добыча нефти и газа здесь в будущем будет только расти, как и перевозка грузов по Северному морскому пути.

До недавних пор в нефтегазовых программах использовалось иностранное оборудование, но уход с российского рынка иностранных компаний не остановил программы по добыче полезных ископаемых в Арктике. Так, Ростех изготовил и поставил первые отечественные агрегаты для платформы на месторождении "Каменномысское-море" ПАО "Газпром", расположенном в дельте Обской губы.

Ростех сегодня

За реализованными проектами и амбициозными планами Ростеха стоят конкретные люди. Чемезов подчеркнул, что производственные коллективы — главное достояние госкорпорации, которое нужно сохранить и преумножить. Привлечение людей на предприятия, их обучение и закрепление на них — важнейшая задача госкорпорации. По его словам, сегодня среди самых востребованных профессий — ИТ-специалисты и специалисты в области робототехники.

"Ростех — крупнейший работодатель в России. В госкорпорацию сегодня входят порядка 800 предприятий, на которых трудятся 600 тыс. человек. Мы выпускаем тысячи продуктов, от новейших самолетов до медицинских пробирок, от газотурбинных двигателей до фейерверков. Это требует усилий тысяч людей, их каждодневного кропотливого труда. Например, в связи с наращиванием выпуска гражданских самолетов ОАК планирует привлечь в ближайшие три года 12 тыс. специалистов-авиастроителей", — сообщил он.

Ростех сотрудничает почти со всеми российскими вузами федерального и регионального значения. Учебные программы составляются таким образом, чтобы выпускник на выходе максимально соответствовал потребностям конкретного производства. Уже два года в России действует проект "Крылья Ростеха", который позволяет привлекать талантливых студентов к работе на предприятиях уже с первых курсов. В проекте участвуют десять профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска и Улан-Удэ. Цель проекта — готовить инженеров будущего, которые будут максимально готовы к работе по самым современным стандартам.

"Особое внимание мы уделяем поддержке наших сотрудников, членов их семей. В 2021 году расходы социального характера выросли на 13 % — с 10,8 млрд до 12,2 млрд рублей. Мы увеличили расходы на добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное обеспечение. При поддержке Ростеха было создано спортивное общество "Трудовые резервы", которое провело в 2021 году 32 спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 23 тыс. человек", — рассказал Чемезов.

Он подчеркнул, что результаты госкорпорации — это результат каждого члена большой команды Ростеха. "Сегодня у России есть реальный шанс совершить рывок, поднять промышленность на новый уровень. У нас есть все ресурсы для того, чтобы двигаться вперед, создавать новое, реализовывать крупные проекты. Хочу поблагодарить каждого сотрудника Ростеха за вклад в общее дело, пожелать им энергии и успехов. Впереди у нас много интересной и важной работы", — заключил Чемезов.

Милена Синева