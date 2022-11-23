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Военное обозрение

«Больше обзора и комфорта, чем в Т-72»: чешские танкисты пересаживаются на Leopard 2

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Источник изображения: topwar.ru

Чешские военные, передав киевскому режиму ОБТ Т-72, взамен получат до начала 2023 года 14 Leopard 2A4 и одну БРЭМ Mergepanzer из немецких запасов. Тем временем на учебном полигоне бундесвера в Мюнстере идёт подготовка танкистов. В учебных целях используется специальная машина, которая оборудована прозрачной кабиной, возвышающейся над пушкой, и, как утверждается, технически эквивалентна Leopard 2A4.

У меня как у механика-водителя стало значительно больше свободы движений, обзора и комфорта, чем в Т-72

- отметил чешский танкист.

С его слов, в Германии он с товарищами впервые смог проехаться по автотрассе:

Дома мы используем бронетехнику на дорогах общего пользования только в исключительных случаях.

Источник изображения: topwar.ru

Немецкие учебные курсы прошли восемь чешских танкистов. Теперь они будут делиться полученными навыками со своими сослуживцами на родине. В Минобороны ФРГ надеются, что в итоге чешская армия полностью распрощается с советской техникой, пересев на германские изделия:

Чешская Республика планирует в среднесрочной перспективе обменять весь свой парк Т-72 на Leopard 2 - в версии A7, распространенной в Германии.

Необходимость перехода на немецкие танки объясняется задачей унификации техники по стандартам НАТО. Учитывая состояние дел в самой ФРГ, бундесверу в скором времени могут самому потребоваться курсы по управлению новой техникой – танками Abrams.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Чехия
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Т-72
Проекты
NATO
Военные учения
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