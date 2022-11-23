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Интерфакс-АВН

США выделяют Украине еще $4,5 млрд в форме прямой бюджетной поддержки - Минфин

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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен.
Источник изображения: peopletalk.ru

Вашингтон. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - США направляют Украине еще $4,5 млрд в форме прямой бюджетной поддержки, средства начнут распределять в ближайшие недели, заявила во вторник глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Сегодня США сохраняют свою непоколебимую приверженность Украине, привлекая дополнительно $4,5 млрд в виде субсидий для непосредственной поддержки украинского бюджета", - говорится в заявлении Йеллен, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что эта помощь "укрепит экономическую стабильность, поддержит выполнение правительством своих важнейших функций, в том числе выплат зарплат работникам больниц, госслужащим, учителям, а также средства пойдут на социальную помощь пожилым людям и уязвимым группам населения".

По словам Йеллен, с учетом этих средств США выделили Украине уже $13 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки.

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Страны
США
Украина
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