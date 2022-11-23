Американское командование подбирает вариант летательного аппарата для использования в операциях над Тихим океаном

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Расстояния, связанные с возможными военными действиями в Тихом океане, являются серьёзной проблемой для армии любого государства, претендующего на лидерство в макрорегионе. В большей степени это касается возможности использования винтокрылых машин. Тем не менее, армейские официальные лица считают, что вооружённые силы США могут использовать бреши в воздушной сфере и бросить вызов возможным противникам на Тихоокеанском театре военных действий с помощью будущих вертолетов.

Поставленная высшим командованием перед американской армией задача состоит в том, чтобы иметь возможность самостоятельно разворачивать и перебрасывать силы в Индо-Тихоокеанский регион с Гавайских островов. Об этом в одном из своих интервью сказал генерал-майор Уолтер Рюген, директор группы Future Vertical Lift в Army Futures Command. Именно поэтому, программа Future Vertical Lift в воздушном пространстве Тихого океана имеет решающее значение. Летательные аппараты этого проекта обеспечивают необходимые скорость и дальность.

Ввиду больших расстояний над водным пространством океана и отсутствия подходящих взлётных полос, существующий американский воздушный флот на данный момент не может решать поставленные задачи.

Имеющиеся воздушные суда недостаточно быстры и не могут находиться в воздухе достаточно долго

— сказал генерал-майор Уолтер Рюген на конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне.

По его словам, командование подбирает вариант летательного аппарата для использования в операциях над Тихим океаном.

Именно для таких условий работы и является наиболее подходящим вариант программы FARA (Future Attack and Reconnaissance Aircraft) – разведывательно-ударный вертолёт армейской авиации США.

Эти усовершенствованные конфигурации винтокрылых машин дают нам скорость и дальность действия, необходимые для выполнения задач в Тихоокеанском регионе

— добавил Уолтер Рюген.

Кроме этого, по его словам, помимо новых боевых машин американская армия ищет и новые технологии обнаружения сил противника. Большее количество датчиков даст гораздо больше данных, которые службе придется быстро обрабатывать с помощью искусственного интеллекта.

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