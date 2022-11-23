Еще 4 ледокола необходимо для работы на Севморпути - Рахманов

Санкт-Петербург. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) видит необходимость законтрактовать строительство еще четырех ледоколов для работы на Севморпути, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов во вторник.

"В идеале для Северного морского пути нужно еще четыре (ледокола, - "ИФ"). Поэтому мы надеемся, что соответствующая контрактация последует достаточно быстро", - сказал Рахманов.

Строительство четвертого серийного универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220, по его словам, идет по графику, "отставания по корабельной работе" в компании не видят.

Ранее сообщалось, что АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) во вторник спустило на воду третий серийный универсальный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на церемонии спуска во вторник сказал, что "Росатом" и "Балтзавод" до конца 2022 года заключат контракт на строительство пятого и шестого ледоколов проекта 22220 мощностью 60 МВт. Таким образом, предполагаются также седьмой и восьмой ледоколы данной серии.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на "Балтийском заводе" в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года.

Контракт на строительство первого и второго серийных ледоколов проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между "Балтийским заводом" и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Сдача "Сибири" и "Урала" изначально была намечена на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. Впоследствии сроки были сдвинуты на 2021 и 2022 годы. Ледокол "Сибирь" в декабре 2021 года вошел в состав атомного флота РФ. Ледокол "Урал" спущен на воду в 2019 году, его передача заказчику ожидается 29 ноября.