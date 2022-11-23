Иран собрался оснастить военные корабли новыми беспилотниками с дальностью действия в тысячи километров

БПЛА Shahed-129 / Фото носит иллюстративный характер БПЛА Shahed-129 / Фото носит иллюстративный характер

Новые беспилотные аппараты вскоре начнут поставлять на вооружение Военно-морских сил Ирана. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Амир Шахрам Ирани, слова которого приводит информационное агентство FARSNews.

Речь идет об оснащении иранских военных кораблей как вертолетами, так и БПЛА с радиусом действия более 2000 километров. Шахрам Ирани отметил, что Тегеран впервые решил закупить ударные палубные вертолеты. Их использование очень важно для флота, особенно в процессе проведения таких операций как сопровождение торговых судов.

Кроме того, Ирани отметил, что оснащение кораблей беспилотниками позволит иранскому флоту действовать фактически в любой точке планеты. Сейчас научно-технический и промышленный потенциал исламской республики позволяет создавать не только новые боевые корабли, но и летательные аппараты.

Эффективность иранских беспилотников была проверена несколькими последними военными кампаниями, например – боевыми действиями в Ираке, Йемене, других странах. Отличительные черты иранских беспилотников – простота сборки и эксплуатации и дешевизна стоимости в сочетании с высокими ударными характеристиками.

Такие БПЛА сложно поражать средствам противовоздушной обороны, но при этом результативность дронов – как у дорогих ракет. Они поражают военные и инфраструктурные объекты противника, нанося огромный ущерб, а сами обходятся производителю очень дешево. Не случайно многие западные и израильские военные эксперты с тревогой говорят об успехах Ирана в строительстве беспилотных аппаратов.