Министр обороны КНР предупредил американского коллегу о готовности и способности китайской армии отстоять единство страны

Шеф Пентагона заявил об обеспокоенности Вашингтона действиям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Пекин/Вашингтон. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что тайваньский вопрос является краеугольным камнем в вопросе развития китайско-американских отношений, и предупредил о готовности армии Китая отстаивать единство родины, сообщило китайское минобороны во вторник.

"Вэй Фэнхэ заявил, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая и непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях", - говорится в сообщении ведомства.

Китайский министр сказал, что "решение тайваньского вопроса - это личное дело китайского народа и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться".

Он подчеркнул: "Китайская армия обладает мощью, смелостью и уверена в том, что способна решительно защитить единство родины".

Вэй Фэнхэ отметил, что ответственность за нынешние проблемы в отношениях между двумя странами "лежит на Соединенных Штатах, а не на Китае".

Он выразил надежду на то, что США "сделают то, что они говорят, сдержат свои обещания", а также "будут способствовать возвращению китайско-американских отношений в русло здорового и стабильного развития".

Как сообщила пресс-служба Пентагона, Остин отметил "важность предметного диалога по вопросам снижения стратегического риска, улучшения связи в кризисных ситуациях и повышения операционной безопасности".

"Он выразил обеспокоенность по поводу все более опасного поведения, демонстрируемого самолетами НОАК (Народно-Освободительной армии Китая - ИФ) в Индо-Тихоокеанском регионе, что увеличивает риск инцидентов. Министр также подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. При этом Остин подчеркнул, что "и Соединенные Штаты, и КНР выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения".

Шеф Пентагона "выразил обеспокоенность по поводу недавних провокаций со стороны КНДР и призвал Китай в полной мере обеспечить соблюдение существующих резолюций СБ ООН, касающихся незаконных программ КНДР в области вооружений".

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике "одного Китая", подчеркнул свое несогласие с односторонним изменением статус-кво в Тайваньском проливе и "призвал КНР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня", говорится в сообщении Пентагона.