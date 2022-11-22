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Военное обозрение

Пресса США: Ключевое оружие Киева – изобретательность и импровизация – вскоре может иссякнуть

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Источник изображения: topwar.ru

Ракетные обстрелы Россией энергообъектов Украины оказывают гораздо меньшее влияние, чем того, возможно, хотела бы Москва, благодаря украинской импровизации и изобретательности, пишет издание Politico.

Как отмечает издание, на прошлой неделе российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины, выпустив ракеты стоимостью около миллиарда евро, но итогом траты этих денег стало отключение электроэнергии всего на один день. При этом издание явно занимается подтасовкой фактов, так как не упоминает, что веерные и аварийные отключения продолжаются по сей день почти по всей подконтрольной киевскому режиму территории - причём даже без нанесения новых массированных ударов.

По словам председателя правления Укрэнерго Владимира Кудрицкого, энергетики страны хорошо подготовлены, и стараются нестандартно действовать после ракетных ударов. Подтверждая, что удары приносят значительный ущерб энергосистеме страны, Кудрицкий отметил, что пока им все же удается «включить свет для 80-90% украинцев в течение дня после ударов». При этом он добавил, что Украина лишилась до 50% электрических мощностей из-за российских ударов.

Украинцам приходится быть изобретательными, импровизировать, придумывать решения, использовать то, что доступно и что есть под рукой

- сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Изобретательность и импровизацию американская пресса назвала ключевым оружием Киева, причём как в сфере энергетики, так и на поле боя, где применяется целый спектр всевозможного вооружения от разных производителей. Но при тех объёмах потерь поставленного оружия на фронтах и там упомянутые изобретательность и импровизация могут иссякнуть.

После ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые были на прошлой неделе, инженеры-электрики страны быстро перепрограммировали компьютерные системы, чтобы перенаправить энергию с неповрежденных передающих станций, утверждает издание.

Как сообщает пресса США, местные жители даже шутят, что наконец-то заработала система коммунальных услуг, с которой многие мирные годы были постоянные проблемы. Заработала в том плане, что мэры целого ряда городов призывают переезжать в село?..

Однако у импровизации и оптимизма украинских энергетиков есть свои границы. По словам Кудрицкого, запасы оборудования и материалов для энергосистемы страны быстро заканчиваются. А мэр Львова признал, что дальнейшие удары и суровая зима могут положить конец использованию «ключевого оружия Киева».

Мы должны быть готовы выжить без электричества и отопления в течение одной, двух, может быть, трех недель

- сказал Андрей Садовый.

При этом стране потребуются десятки тысяч дизельных и тепловых генераторов, отметил мэр Львова.

Понимание того, что может ждать энергосистему страны, заставило главу государственной энергетической компании Украины «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого обратиться к западным странам с просьбой поставить стране больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить энергосистему от российских ракет и ударов с воздуха, передает POLITICO.

Больше систем ПРО увеличило бы наши шансы избежать массового повреждения нашей энергосистемы

- подчеркнул Кудрицкий.

Однако сегодня стало известно, что Литва отказала Украине в поставках систем ПВО NASAMS, заявив, что после инцидента с ракетой в Польше принято решение усилить собственную противовоздушную оборону. А генсек НАТО заявил, что альянс не собирается вводить бесполётную зону над Украиной, чтобы не стать участником вооружённого конфликта.

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