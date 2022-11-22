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Военное обозрение

Британская пресса: Зависимость Европы от российского ядерного топлива может привести к новому энергетическому кризису

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что текущий энергокризис в ЕС еще в самом разгаре, западные СМИ уже предрекают Европе новый.

Так, авторы статьи в британском издании Express считают, что у российского президента есть очередной рычаг давления на страны Евросоюза. По мнению экспертов, Владимиру Путину достаточно прекратить поставки ядерного топлива, чтобы Европу захлестнул очередной энергетический кризис.

В издании напоминают, что Россия на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком ядерного топлива, контролируя свыше 40% мирового рынка. В то же время, ЕС на 20% зависит именно от поставок российского урана.

Исходя из вышесказанного, аналитики пришли к выводу, что приостановка экспорта ядерного топлива Россией приведет к резкому росту цен на электричество в Европе.

Ситуация усугубляется тем, что в ЕС также наблюдается дефицит газа, что не позволит нивелировать снижение выработки атомными электростанциями. В то же время, широко разрекламированная на Западе «зеленая энергетика» оказалась крайне дорогой и неэффективной.

Напомним, что во Франции на долю атомной энергетики приходится более 70% выработки электроэнергии. При этом в прошлую зиму, на фоне серьезного подорожания энергоносителей, французский атом буквально «спас» Германию.

Ранее Франция также экспортировала свое электричество, выработанное АЭС, в Швецию, Бельгию, Италию, Испанию и Великобританию.

Однако в стране нет месторождений урана. Весь он ввозится во Францию из Канады, Нигерии и России с Казахстаном. Что немаловажно, контрольный пакет госкорпорации «Казатомпром» (Казахстан) принадлежит «Росатому».

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