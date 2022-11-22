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Военное обозрение

Для борьбы с воздушными угрозами в Польшу из Германии перебрасываются ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

В Польше с участием военного эскорта прошли похороны фермеров, погибших в результате нанесения киевским режимом ракетного удара по территории страны. Данный инцидент продемонстрировал уязвимость Польши для воздушных атак, в связи с чем предпринимаются меры для укрепления ПВО государства.

Достигнута договорённость о размещении в Польше ЗРК Patriot, состоящих на вооружении бундесвера. При этом, как пояснил министр обороны Мариуш Блащак, он намерен добиваться их переброски на границу с Украиной.

Ранее, после начала проведения спецоперации в незалежной, ФРГ уже перебрасывала свою боевую технику к границам Украины – в Словакии находятся две батареи Patriot, регулярно работают в небе Польши и других соседних стран немецкие истребители Eurofighter и топливозаправщики А400М.

На данный момент неясно, сколько ЗРК будет перебазировано в Польшу. При этом их количество в бундесвере вызывает опасения о возможности адекватной борьбы с воздушными угрозами, стоящими перед самой Германии. Как указывается в издании Defence24, если во времена Холодной войны ФРГ располагала 36 батареями Patriot, не говоря уже о многочисленных зенитных комплексах Hawk и Roland, то теперь Германия имеет всего 12 батарей Patriot PAC-3 (модернизированных до версии PAC-3+).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Словакия
Украина
Продукция
A400M
EF-2000
Patriot ЗРК
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