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ТАСС

Столтенберг: страны НАТО должны расширить поставки оружия, ПВО и горючего на Украину

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П/к генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга
П/к генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

НАТО хочет добиться "приемлемого мирного соглашения для Украины", поэтому необходимо наращивать военную помощь Киеву, отметил генсек организации

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных российских ударов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде. Пресс-служба НАТО вела трансляцию.

"Мы видим разрушительные последствия российских ударов по территории Украины. НАТО должна расширить поставки оружия, включая средства ПВО, а также горючего и других средств", - заявил он.

НАТО хочет добиться "приемлемого мирного соглашения для Украины", поэтому она должна наращивать военные поставки Украине.

"Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине", - заявил он.

  

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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