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ТАСС

Глава Пентагона заявил, что Запад продолжит помогать Киеву столько, сколько потребуется

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Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве
Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Пресс-служба Офиса президента Украины

Ллойд Остин отметил, что Киев "будет в лучшем состоянии, чем противники", говоря о положении дел зимой

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. США сделали много для подготовки Украины к боевым действиям зимой и продолжат с союзниками оказывать Киеву помощь столько, сколько потребуется. Об этом заявил в понедельник глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Индонезии Прабово Субианто в Джакарте. Трансляция ведется на сайте американского военного ведомства.

"Мы предоставили Украине более $20 млрд помощи. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - сказал Остин. - Вы знаете, что это международные усилия. Я провожу встречи Контактной группы по Украине каждый месяц с участием министров не только из стран НАТО, но также и других стран мира. С самой первой встречи они были очень привержены предоставлению Украине столько помощи, сколько мы можем предоставить, сколько потребуется".

"Что касается зимы, то мы сделали много, чтобы постараться подготовить украинцев и облегчить для них продолжение оказания давления на противников в течение зимних месяцев, - утверждал глава Пентагона. - Я думаю, что они будут в лучшем состоянии, чем противники, в связи с теми вещами, которые мы предоставляем".

По его словам, США сосредоточены на оказании поддержки Украине. "Трудно предсказать, как будут развиваться события и в какое время, но мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется", - сказал Остин.

В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки Западом вооружений Киеву лишь осложняют конфликт. 

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Индонезия
Россия
США
Украина
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