"Укроборонпром" будет производить тяжелое вооружение и технику совместно со странами НАТО

ЦАМТО, 21 ноября. Госконцерн "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно, как минимум, с шестью странами НАТО.

"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса", – говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

В частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, "заключение соглашений с которыми не предусматривает разглашение каких-либо данных".

В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают совместно новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используют имеющиеся мощности, а также новые "безопасные места". В "Укроборонпроме" добавили, что производство боеприпасов калибра 120, 122 и 152 мм уже не первый месяц ведется по технологиям НАТО.

В госконцерне отметили, что договорились с агентством оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера.

Как напоминает "РИА Новости", ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что "Укроборонпром" и Датская ассоциация оборонной промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. По его словам, речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации.