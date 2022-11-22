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ТАСС

Экс-аналитик ЦРУ: Украина должна пойти на переговоры с Россией, чтобы получать помощь США

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Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Фред Флейтц предложил создать должность генерального инспектора, который будет следить за расходованием Киевом американской финансовой помощи

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Киев должен пойти на переговоры с Москвой, если хочет и дальше получать военную помощь от Вашингтона. Такое мнение высказал в воскресенье экс-аналитик ЦРУ Фред Флейтц в интервью телеканалу Newsmax.

"Мы должны продолжать вооружать Украину, но мы должны потребовать от Украины участвовать в мирных переговорах, - сказал он. - <...> Они не должны соглашаться на что-то, что не могут поддержать, но должен быть какой-то продолжающийся процесс для завершения [конфликта]".

"Я не хочу, чтобы мы были втянуты в вечный [конфликт] на Украине. <...> У нас должен быть план на конец игры", - отметил бывший аналитик ЦРУ.

По его мнению, США стоит ввести должность генерального инспектора, который бы отслеживал на что на Украине тратится американская финансовая помощь. 

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Страны
Россия
США
Украина
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