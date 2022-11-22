Войти
ТАСС

В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях

310
0
0
Танки Т-72 ВС РФ выдвигаются на боевые позиции в ходе специальной военной операции
Танки Т-72 ВС РФ выдвигаются на боевые позиции в ходе специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Генерал-майор Александр Шестаков рассказал, что сейчас идет унификация вооружения за счет его размещения на единых базовых платформах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вся новая российская бронетехника позволяет устанавливать дополнительные элементы защиты в полевых условиях, рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в статье в газете "Красная звезда".

"Вся российская бронетехника, выпускаемая с 2021 года, идет с доработками, позволяющими в полевых условиях устанавливать элементы дополнительной защиты бортов и кормы решетчатыми экранами, а также дополнительной брони", - сказал он.

Генерал отметил, что комплекты защиты производятся отдельно и поставляются в войска.

Он также добавил, что одновременно с насыщением войск современными образцами вооружения идет унификация военной техники за счет ее размещения на единых базовых платформах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Похожие новости
08.10.2019
Эксперт оценил американские данные о танковом превосходстве России над НАТО
10.04.2019
В РВВДКУ прошла научно-практическая конференция, посвященная 50-й годовщине принятия на вооружение БМД-1
14.08.2018
Российский танк "Армата" вооружен смертоносными лазерами и рельсоторонами?
12.09.2016
Минобороны модернизирует несколько сотен отработавших танков Т-90
19.08.2013
Россия поворачивается лицом к оборонке
10.04.2013
Больше, чем банкротство
05.12.2011
В ВДВ поступает новое вооружение и военная техника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:21
  • 8
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 09:18
  • 38266
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации
  • 22.11 01:11
  • 4
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 22.11 00:58
  • 1
Посол РФ в США заявил о попытках Киева спровоцировать прямое противостояние России и НАТО
  • 22.11 00:40
  • 1
В ДНР заявили, что пока неосуществимый перевод техники на дизель упростит логистику
  • 22.11 00:28
  • 1
ВС РФ поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
  • 22.11 00:18
  • 2
Минобороны показало кадры возведения фортификационных сооружений
  • 22.11 00:03
  • 1
Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР
  • 21.11 23:56
  • 1
В Белоруссии создают специальное подразделение для действий в случае попытки свержения властей
  • 21.11 23:34
  • 2
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 23:13
  • 2
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 23:07
  • 4
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО