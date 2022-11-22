В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях

Танки Т-72 ВС РФ выдвигаются на боевые позиции в ходе специальной военной операции.

Генерал-майор Александр Шестаков рассказал, что сейчас идет унификация вооружения за счет его размещения на единых базовых платформах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вся новая российская бронетехника позволяет устанавливать дополнительные элементы защиты в полевых условиях, рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в статье в газете "Красная звезда".

"Вся российская бронетехника, выпускаемая с 2021 года, идет с доработками, позволяющими в полевых условиях устанавливать элементы дополнительной защиты бортов и кормы решетчатыми экранами, а также дополнительной брони", - сказал он.

Генерал отметил, что комплекты защиты производятся отдельно и поставляются в войска.

Он также добавил, что одновременно с насыщением войск современными образцами вооружения идет унификация военной техники за счет ее размещения на единых базовых платформах.