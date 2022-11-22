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ТАСС

"Росэнергоатом" заявил, что экспертам МАГАТЭ дадут доступ к осмотру ЗАЭС в рамках мандата

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Как отметил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, осмотр мест обстрелов на Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ небезопасен, так как Вооруженные силы Украины могут открыть огонь в любой момент

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получат доступ для осмотра Запорожской АЭС после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, но строго в рамках их мандата. Об этом заявил ТАСС в воскресенье советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Доступ будет, но строго в рамках мандата. Они трактуют свой мандат как "без ограничений". Это не так. МАГАТЭ - организация, которая занимается ядерной безопасностью. На соответствующие объекты мы им, конечно, доступ предоставим. Но если они хотят осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата", - сказал он.

Карчаа добавил, что заявления МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС - верх цинизма, никакие обстрелы АЭС недопустимы. "Они уже договорились до того, что "критическая инфраструктура не пострадала". А что на АЭС является не критической инфраструктурой? Есть, например, емкости с турбинным маслом, рядом азотно-кислородная станция и емкости с водородом. Формально это не критически важная инфраструктура для АЭС. Но ВСУ их активно обстреливали. Вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта? К чему привел бы такой пожар? Поэтому рассуждать о некритичности повреждений на АЭС в условиях артиллерийских обстрелов - это верх цинизма. Отсюда вывод: по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще!" - сказал он.

Как отметил Карчаа, осмотр мест обстрелов на Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ небезопасен, так как Вооруженные силы Украины могут открыть огонь в любой момент. "Конечно, это небезопасно. Эти люди (ВС Украины - прим. ТАСС) могут открыть артиллерийский огонь в любой момент", - сказал он. 

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Страны
Украина
Компании
Росэнергоатом
Проекты
Ядерный щит
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