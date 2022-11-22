Внутренние войска Белоруссии усилили оборону границы с Украиной - министр

Минск. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил об усилении границы с Украиной силами бойцов внутренних войск МВД и органов внутренних дел.

"Что касается несения службы сотрудников милиции на границе, то это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. Сотрудники и органов внутренних дел, и внутренних войск МВД, мы совместно с погранкомитетом постоянно несем службу по охране наших рубежей. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной", - заявил он в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Кубраков пообещал, что органы внутренних дел справятся с задачей обеспечения безопасности граждан Белоруссии и в приграничье, и в Минске, и в любом областном центре.