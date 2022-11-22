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Интерфакс-АВН

Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана

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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Баку. 20 ноября. ИНТЕРФАКС- Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что провел в воскресенье телефонный разговор с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.

"Поговорил сегодня утром с моим другом, министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Я поблагодарил его от имени оборонного ведомства Израиля за важное решение, принятое азербайджанским парламентом, об открытии посольства в Израиле", - написал Ганц в твиттере.

Он добавил, что в ходе телефонного разговора также поблагодарил Гасанова "за партнерство и приверженность укреплению оборонных отношений между Израилем и Азербайджаном в течение многих лет". По мнению Ганца, " это отражает глубокую дружбу" между Баку и Тель-Авивом, которая, уверен он, "получит дальнейшее развитие и окажет положительное влияние на регион".

Позже в воскресенье о разговоре министров сообщило Минобороны Азербайджана. "В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Согласно Минобороны, Ганц отметил, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии и выразил признательность за решение об открытии посольства Азербайджана в Тель-Авиве.

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Страны
Азербайджан
Гана
Израиль
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