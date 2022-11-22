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Интерфакс-АВН

США поставили Украине более 230 артиллерийских систем - данные Госдепа

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Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022
Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022.
Источник изображения: Austin Fraley / морская пехота США

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине 236 артиллерийских систем, следует из данных Госдепа, размещенных на его сайте.

Украина, в частности, получила 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и 36 105-мм гаубиц. Также было поставлено 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-мм минометов.

По данным транспортного командования Вооруженных сил США, Киев получил более 1 млн артиллерийских снарядов, 108,5 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 46 радаров, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, более 70 млн патронов для стрелкового оружия и 26 патрульных катеров.

Для доставки вооружения тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 878 рейсов в Европу. Задействованы были также 48 кораблей и 4 тыс. трейлеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
M777
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