Министр ВС Франции признал, что получает вопросы от сограждан о разумности поставок Киеву

Себастьен Лекорню сообщил, что "Франция является одним из крупнейших инвесторов в Европейский фонд мира", который в настоящее время также занимается совместным финансированием поставок оружия из ЕС армии Украины

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню признал, что сталкивается с вопросами от сограждан по поводу целесообразности поставок оружия Киеву.

"Это центральный вопрос, - заявил глава французского оборонного ведомства в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche, выходящему по воскресеньям. - Если в Париже меня спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, то в моем избирательном округе - департаменте Эр - люди задают мне вопрос, почему мы должны помогать Украине".

"Если мы хотим защищать наши ценности - я это говорю правым и левым политическим силам, - то мы должны помогать украинцам защищать их границы, другими словами, суверенитет", - отметил Лекорню.

Среди французских поставок он назвал передачу Украине батарей зенитно-ракетного комплекса Crotale и реактивных систем залпового огня. "Мы поставили две батареи Crotalе и две реактивные системы залпового огня для совершения ударов на земле", - сказал Лекорню. "Также изучаем запрос Киева на радары", - сообщил глава оборонного ведомства.

Лекорню также отметил, что "Франция является одним из крупнейших инвесторов в Европейский фонд мира", который в настоящее время также занимается совместным финансированием поставок оружия из стран ЕС украинской армии. Париж, по словам министра, "внес в этот фонд €550 млн из общей суммы в €3 млрд". "Мы таким образом платим за то, что предоставляют другие страны", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "даже если конфликт закончится, необходимость защиты и сдерживания возможных новых атак на восточный фланг Европы остается серьезным вызовом". Он напомнил, что "в Румынии в настоящий момент развернута миссия, состоящая из 700 французских солдат". "Мы будем продолжать помогать Украине, пока длится конфликт", - заявил Лекорню.

По его словам, "Франция ставит задачу подготовить 2 тыс. украинских солдат в рамках обучения 15 тыс. военных, которое взял на себя ЕС". "Мы уже подготовили 400 военных, в частности для обращения со снаряжением, которое мы поставляем", - сказал глава французского оборонного ведомства.

К настоящему моменту Франция поставила на Украину 18 САУ CAESAR, еще от 6 до 12 машин с расширенным боезапасом и усиленным бронированием, по данным газеты Le Monde, Париж планирует передать Киеву из числа CAESAR, заказанных Данией. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило передачу Украине 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.

Помимо гаубиц Франция уже передала Украине бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухпайки, средства радиационной, химической и биологический защиты, аптечки. Также, согласно Le Monde, Париж передал Киеву снаряды и патроны "всех калибров" и топливо.