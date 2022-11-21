Вучич: отказ Сербии от антироссийских санкций – обдуманное решение

Президент Сербии Александр Вучич назвал отказ возглавляемого им государства от поддержки антироссийских санкций Запада обдуманной политикой. Об этом сообщает телеканал TV Prva.

По словам политика, он до сих пор подвергается критике со стороны оппозиционеров, утверждающих, что отказ от введения санкций в отношении России приносит Сербии вред. При этом члены других оппозиционных партий, выступающие против применения антироссийских мер, тоже не прочь дождаться присоединения Белграда к санкциям, чтобы получить возможность критиковать власти

"А санкции не думаю, что правильно вводить, потому что хорошо знаем, кто нам вводил санкции", - объяснил государственный деятель, уточнив, что не поддерживает спецоперацию на Украине.

Вучич напомнил, что НАТО ранее нападали на другие страны и что присоединение к санкциям против России будет являться "присоединением к политике лицемерия".

"Сербия до настоящего момента показала, что у нее есть достаточно сил и ума, чтобы выдержать", - заявил сербский лидер.