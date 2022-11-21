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Военное обозрение

Глава Пентагона: Россия обладает впечатляющим арсеналом оружия, но оно ей не помогло

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Источник изображения: topwar.ru

На проходящем в эти выходные международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе выступил министр обороны США Ллойд Остин. Этот ежегодный форум собирает военных чиновников и экспертов из большинства стран НАТО. В прошлом году лейтмотивом форума был Китай, а в этом году обсуждение велось исключительно украинского конфликта и вины России в нём. Примечательно, что в этом году от традиционного участия отказалась Турция.

Глава Пентагона в своей речи отметил, что Россия обладает впечатляющим вооружением, но это не поможет ей выиграть войну. С точки зрения Ллойда Остина, война – это не только оружие, но и помощь союзников. При этом он выразил обеспокоенность возможным военным сотрудничеством России с Ираном и Северной Кореей.

Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. Однако всё это не помогло российской стороне одержать верх на Украине

– уверен генерал.

Напомнил глава Пентагона и о том, что Украину ожидает тяжелая зима. Он выразил уверенность, что коллективный Запад поможет Киеву как вооружением, так и техническими средствами для восстановления энергетики. При этом он подчеркнул, что НАТО не планирует воевать с Россией и никак не угрожает ей.

НАТО – это оборонительный альянс, он не представляет угрозы для России. Мы не будем вмешиваться в конфликт и воевать с Россией. Мы будем лишь поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе

– заявил министр обороны США.

Напомним, что ранее, в апреле этого года Ллойд Остин заявлял, что цель США состоит в том, чтобы сделать Россию слабой и неспособной вести боевые действия в других странах.

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