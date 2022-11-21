Главная жертва конфликта на Украине — Европа

Kayhan: европейский кризис усилится в 2023 году

По прогнозам экспертов, нынешний экономический кризис, охвативший Европу, в лучшем случае — сохранится, а в худшем — только усилится в следующем, 2023 году, пишет Kayhan. И он может послужить предпосылкой глобального ядерного конфликта.

Вооруженный конфликт на Украине продолжается уже 266-й день (или, если быть точным, 8 месяцев и 21 день). Конфликт, на счету которого уже сотни тысяч погибших, миллионы беженцев, и раздробленная страна, для восстановления которой предстоит потратить, по словам официальных лиц Украины, более 700 миллиардов долларов. Однако помимо Украины, кажется, что наибольший ущерб, как с политической, так и с экономической точки зрения, и также, несомненно, в области безопасности, понесла в результате конфликта Европа. Энергетический кризис, рост инфляции, бьющий все рекорды и невиданный в Европе за последние десятилетия, экономический спад, увольнения сотрудников и работников предприятий, банкротство тысяч компаний, кратный рост правого экстремизма, еще большая зависимости в области военной безопасности от США, проявления политических разногласий самого разного плана по поводу экономических санкций и продолжения противостояния с Россией, забастовки и ежедневные акции протеста – это все лишь только небольшая часть последствий конфликта на Украине, которые испытывают сейчас европейские страны. И по прогнозам экспертов, нынешний экономический кризис, охвативший Европу, в лучшем случае - сохранится, а в худшем – только усилится в следующем, 2023-м году.

Конфликт на Украине имел очень серьезные последствия и для системы безопасности в Европе. Россия, как великая держава, наследница СССР, или, как говорят в Европе, "советской империи", географически расположена рядом с Украиной и поблизости от остальных европейских стран, и от этого соседства Европе в любом случае никуда не деться, чем бы ни закончился конфликт. С точки зрения реалистичного анализа ситуации огромной ошибкой Европы стало то, что она, вместо того, чтобы решить вопросы безопасности со своим ближайшим соседом, обратить внимание на ту красную линию, которую Россия пыталась еще до вооруженной операции многократно прочертить в Восточной Европе, последовала за США – в самое пекло разногласий со своим громадным соседом. Обозреватель Джон Миршаймер, которого считают теоретиком "агрессивного империализма", еще в самом начале вооруженного конфликта писал в анализе, опубликованном англоязычным изданием "The Economist": "На Западе преобладает мнение, что Путин – это некий иррациональный и плохо информированный агрессор, стремящийся создать Великую Россию по образцу бывшего Советского Союза, и действующий по принципу "лишь бы захватить" какую-либо территорию. Соответственно, он единолично должен нести всю ответственность за кризис и последовавший за ним вооруженный конфликт на Украине. Но это все – не более чем миф и легенда, а значит – ошибка. Кризис разразился еще в феврале 2014-го года, и Запад все эти годы отнюдь не был его сторонним наблюдателем. За кризис, возникший в феврале 2014 года и сейчас переросший в вооруженное противостояние, основную ответственность несет Запад, и особенно США. И теперь этот конфликт грозит не только полным уничтожением Украины как независимого государства, но и имеет все шансы перерасти в ядерную войну между Россией и НАТО". Как полагает этот американский исследователь, проблема вокруг Украины возникла еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда стало ясно, что администрация Джорджа Буша-младшего оказывает давление на остальные страны Альянса, который в итоге принял заявление, что Грузия и Украина в будущем тоже должны влиться в его состав. Таким образом, по словам Миршаймера, и вооруженный конфликт на востоке Украины в 2014 году, и нынешняя военная спецоперация России, начавшаяся 24 февраля 2022 года, имеют причиной то, что кранные линии России как великой державы, которые она очерчивала хоть и за своими пределами, но в непосредственной близости от собственных границ, Европой и США не просто не воспринимались всерьез, а даже полностью игнорировались.

По сообщениям минувшего вторника, в приграничных районах Польши и неподалеку от территории Украины упали две ракеты, и в результате инцидента погибли, по меньшей мере, 2 человека. Как показали первые выводы расследования, ракета могла быть запущена абсолютно с любой стороны, но это не меняет главного – в регионе Восточной Европы, прилегающем к Украине, стало еще более небезопасно. И в самом худшем случае, если разразится полномасштабная ядерная война между Россией и блоком НАТО, главной жертвой ее будет не Россия, и уже даже не Украина. Главной жертвой станет Европа.

Впрочем, это еще не все, что может послужить предпосылкой глобального ядерного конфликта. В июне нынешнего года два скандинавских государства, также расположенные поблизости у границ России, после своей долгой истории нейтралитета, подали официальные заявки на членство в Североатлантическом Альянсе. В июле (с 14 июля 2022 года) все 30 государств-членов НАТО начали процесс подтверждения присоединения этих двух государств на северо-востоке Европы посредством подписания соответствующих протоколов. Сейчас, с завершением процесса принятия 2-х стран в НАТО, необходимо, чтобы протоколы о присоединении были утверждены парламентами всех стран, входящих в Альянс. Предполагается, что все оставшиеся юридические процедуры займут еще от полугода до 8 месяцев. Нужно напомнить, что еще 18 мая с.г. Финляндия и Швеция официально представили Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свои заявки на членство в Альянсе. Сам Столтенберг после подписания протоколов о вхождении в Альянс Финляндии и Швеции заявил, что это событие – важный "исторический момент" для двух государств и, кроме того, якобы "хороший день" для НАТО. "Когда нас за нашим столом будет уже 32, мы станем сильнее, а все наши граждане будут жить в более безопасной обстановке" - заверял тогда Столтенберг. Но господин Генеральный секретарь НАТО заблуждается. Как попытка вступления Украины в НАТО не обеспечила безопасности стране, так и вступление в НАТО Финляндии и Швеции также не гарантирует безопасности этим двум скандинавским странам, и они попадут в те же самые силки, в которые уже угодила Украина. При этом не имеет большого значения то, что Украина пока еще не находится на пороге вступления в Альянс, тогда как Швеция и Финляндия уже завершают все необходимые юридические процедуры. Одна из двух стран, Финляндия, имеет свыше 1200 километров границы с Россией, и когда страна окажется в НАТО, этот военный блок будет непосредственно граничить с Россией еще и в Северной Европе. А это, в свою очередь, приведет к расширению зоны нестабильности в Европе, разрастанию зоны риска не только на востоке, но еще и на севере. Никто не может гарантировать того, что инцидент с ракетами, который уже имел место в Польше, не произойдет с Финляндией. И тогда ситуация может совершенно выйти из-под контроля, как России, так и стран НАТО. Сам по себе подобный инцидент – это уже явный признак возможности выхода ситуации из-под контроля. Швеция не имеет общей границы с Россией, но ее риски в случае вхождения в НАТО не сильно отличаются от тех, что имеет Финляндия. Польша, Эстония, Латвия и Литва, государства, расположенные на востоке Европы и уже являющиеся членами военной группировки НАТО, в случае возможного нападения со стороны России должны будут запустить так называемый принцип "коллективной обороны", который известен как Статья 5 в Уставе организации. В статье говорится, что нападение на одну из стран-членов военного блока должно трактоваться как нападение на все страны, входящие в Альянс, и тогда США и другим членам НАТО тоже придется выступить в поддержку стран, подвергшихся нападению, и, соответственно, начать войну с Россией. Если подобный сценарий окажется реализованным, вся Европа станет полем битвы России против НАТО во главе с США, а результатом этой битвы станут миллионы жизней ни в чем не повинных людей и колоссальные разрушения в европейских странах, по масштабам – намного больше тех, что уже имели место в ходе Второй мировой войны. История во многом повторяется, и в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, крупные европейские страны своим бездействием фактически потакали немецкому фашизму и подталкивали Германию к нападению на СССР. Последствия этой войны оказались ужасающими, как для Германии, так и для СССР и стран Европы. Но нынешняя ситуация может оказаться куда хуже. Сейчас Европа, сразу с трех точек зрения, экономики, политики и безопасности, уже превращаются в главного проигравшего нынешнего военного конфликта. Если же напряженность и конфликт будут и дальше разрастаться, то европейцы пострадают в нем куда больше, чем весь остальной мир. Однако проблема в том, что, похоже, Европа не просто хочет получить такой сценарий, но и сама делает очень многое для реализации подобных прогнозов.

Автор статьи: Сейид Мохаммад-Амин Абади, постоянный автор издания