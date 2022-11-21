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ТАСС

Главы военных ведомств США и Канады заявили о готовности к долгосрочной помощи Киеву

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Министр обороны Канады Анита Ананд
Министр обороны Канады Анита Ананд.
Источник изображения: © REUTERS / GLEB GARANICH

В Пентагоне сообщили, что Ллойд Остин и Анита Ананд также обсудили противодействие России

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу встретился со своей канадской коллегой Анитой Ананд, они заверили, что будут оказывать Украине военную помощь на долгосрочной основе, а также обсудили противодействие России. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Пентагона бригадным генералом ВВС США Патриком Райдером.

Встреча состоялась в кулуарах ежегодного форума по безопасности в канадском Галифаксе. Как уточнил Райдер, Остин и Ананд "обсудили публикацию <...> Стратегии национальной обороны США", сотрудничество в противодействии проведению Россией специальной военной операции на Украине и "модернизацию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД)". Они также "подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пообещав продолжать оказывать помощь с целью укрепления безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе".

Остин ранее выступил на форуме в Галифаксе. 

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Канада
Россия
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Украина
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