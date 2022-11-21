Остин считает, что СВО на Украине повышает риск распространения ядерного оружия в мире

По мнению главы Пентагона, руководители авторитарных государств могут прийти к выводу, что "получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту"

ОТТАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уровень риска распространения ядерного оружия в мире повышается из-за проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. С таким утверждением выступил министр обороны США Ллойд Остин в субботу на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе (провинция Новая Шотландия). Его выступление транслировалось на сайте форума.

По словам главы Пентагона, руководители авторитарных, по мнению США, государств "наблюдают за происходящей [СВО на Украине] и вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту". "Это может привести к опасному витку распространения ядерного оружия", - утверждал Остин.