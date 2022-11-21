Войти
ТАСС

Остин считает, что СВО на Украине повышает риск распространения ядерного оружия в мире

260
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

По мнению главы Пентагона, руководители авторитарных государств могут прийти к выводу, что "получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту"

ОТТАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уровень риска распространения ядерного оружия в мире повышается из-за проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. С таким утверждением выступил министр обороны США Ллойд Остин в субботу на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе (провинция Новая Шотландия). Его выступление транслировалось на сайте форума.

По словам главы Пентагона, руководители авторитарных, по мнению США, государств "наблюдают за происходящей [СВО на Украине] и вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту". "Это может привести к опасному витку распространения ядерного оружия", - утверждал Остин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
22.08.2022
Хомский: попытки включить Украину в НАТО – безрассудство и провокация
18.11.2019
Deník N (Чехия): не обязательно соглашаться с концепцией будущего Макрона, но давайте порадуемся, что хоть у кого-то она есть
15.05.2019
Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя
22.03.2019
The Conversation (Австралия): мы смоделировали сценарий эскалации украинско-российского кризиса. Вот чему это нас научило
15.11.2016
Русский "Медведь": от Сталина до Трампа
10.08.2016
Американцы инвестируют в новые бомбы, хотя Обама мечтал о другом (Polityka, Польша)
15.09.2010
Оружие против астероидов и комет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:23
  • 38239
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде