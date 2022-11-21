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ТАСС

Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Ллойд Остин также заявил, что предстоящая зима будет для Украины трудной

ОТТАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной. Такую точку зрения он изложил в субботу во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе. Трансляцию выступления Остина вели на сайте форума.

"Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения", - отметил глава Пентагона. Вместе с тем, по его версии, даже это не позволило российской стороне "одержать верх" на Украине.

Остин привел утверждение президента США Джо Байдена относительно того, что "Украина никогда не станет победой России". "Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима", - констатировал глава Пентагона. Он заверил, что США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву. 

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Страны
Россия
США
Украина
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2 комментария
№1
21.11.2022 00:58
Компетентные генералы противника всегда  переоценивают.
Это не наши фанерные с шапкозакидательством.
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№2
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