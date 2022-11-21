Российские военные применили комплексы "Искандер" для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ - Минобороны РФ

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

"Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" находятся за многие километры от линии фронта (...) Ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство. Боевая задача может поступить в любой момент", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в субботу.

"У этого расчёта (показанном на видео, - "ИФ") далеко не первое боевое применение. Как и предыдущие, пуск прошёл в штатном режиме", - проинформировали в Минобороны.

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров, может уничтожать командные пункты, скопления живой силы и бронетехники, комплексы противовоздушной обороны.