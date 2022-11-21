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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о круглосуточном дежурстве комплексов "Искандер" для ударов по украинским объектам

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России заявило, что оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" несут круглосуточное дежурство для ударов по военным целям на территории Украины.

"Ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство. Боевая задача может поступить в любой момент", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что в ходе специальной военной операции российская армия продолжает наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры Украины.

"Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" находятся за многие километры от линии фронта", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что пусковая установка ракетного комплекса защищена специальной маскировочной сетью, которая пропитана химическим составом, нейтрализующим радиоволны. В Минобороны РФ сообщили, что такая маскировка делает комплекс невидимым для украинской разведки.

В субботу Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения комплексами "Искандер-М" Западного военного округа ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
КБМ
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