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Немецкое издание Der Spiegel пишет о непростой ситуации с эксплуатацией самоходных гаубиц PzH 2000, которые были поставлены в интересах киевского режима. Эти гаубицы ВСУ используют на различных направлениях, в том числе используя их для обстрелов жилых кварталов Донецка и других городов Донбасса.

Ранее на Западе заявляли, что интенсивность использования артиллерийских орудий украинскими войсками превышает «натовские максимальные нормативы в среднем в 3-4 раза». Порой доходит до того, что за сутки выпускается недельный максимум снарядов.

В немецкой прессе пишут, что проявила себя проблема с нехваткой запчастей для PzH 2000. Немецкие самоходки изнашиваются из-за чрезмерно интенсивного их применения и невозможности своевременно провести техобслуживание и ремонт.

Авторы материала в Der Spiegel пишут о том, что больше половины переданных ВСУ самоходных гаубиц (а всего, по официальным данным, киевский режим получил 14 единиц PzH 2000) нуждаются в ремонте и не могут эксплуатироваться.

Сообщается, что шесть самоходных артиллерийских установок были отправлены с территории Украины в Литву – на ремонт. Причём дошло до того, что одну из САУ пришлось разобрать полностью, превратив её в донора запчастей для других самоходок PzH 2000.

Германия собирается в декабре открыть центр техобслуживания этих САУ в Словакии, но и здесь проблема в отсутствии запчастей. Немецкие предприятия, как сообщается, не имеют соответствующего запаса комплектующих, чтобы можно было обслуживать PzH 2000 при такой высокой интенсивности их использования как на Украине.

При этом немецкая пресса деликатно обходит тему того, что многие поставленные на Украина САУ вышли из строя вовсе не из-за того, что их активно используют, а вследствие их поражения российскими войсками.