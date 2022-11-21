Войти
Военное обозрение

Немецкая пресса: Более половины переданных Украине САУ PzH 2000 вышли из строя и не могут эксплуатироваться

296
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкое издание Der Spiegel пишет о непростой ситуации с эксплуатацией самоходных гаубиц PzH 2000, которые были поставлены в интересах киевского режима. Эти гаубицы ВСУ используют на различных направлениях, в том числе используя их для обстрелов жилых кварталов Донецка и других городов Донбасса.

Ранее на Западе заявляли, что интенсивность использования артиллерийских орудий украинскими войсками превышает «натовские максимальные нормативы в среднем в 3-4 раза». Порой доходит до того, что за сутки выпускается недельный максимум снарядов.

В немецкой прессе пишут, что проявила себя проблема с нехваткой запчастей для PzH 2000. Немецкие самоходки изнашиваются из-за чрезмерно интенсивного их применения и невозможности своевременно провести техобслуживание и ремонт.

Авторы материала в Der Spiegel пишут о том, что больше половины переданных ВСУ самоходных гаубиц (а всего, по официальным данным, киевский режим получил 14 единиц PzH 2000) нуждаются в ремонте и не могут эксплуатироваться.

Сообщается, что шесть самоходных артиллерийских установок были отправлены с территории Украины в Литву – на ремонт. Причём дошло до того, что одну из САУ пришлось разобрать полностью, превратив её в донора запчастей для других самоходок PzH 2000.

Германия собирается в декабре открыть центр техобслуживания этих САУ в Словакии, но и здесь проблема в отсутствии запчастей. Немецкие предприятия, как сообщается, не имеют соответствующего запаса комплектующих, чтобы можно было обслуживать PzH 2000 при такой высокой интенсивности их использования как на Украине.

При этом немецкая пресса деликатно обходит тему того, что многие поставленные на Украина САУ вышли из строя вовсе не из-за того, что их активно используют, а вследствие их поражения российскими войсками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Словакия
Украина
Продукция
PzH 2000
Похожие новости
21.11.2022
Нехватка запасных частей для переданных Германией Украине 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000
25.04.2022
Канцлер Шольц: Бундесвер поставил Украине все оружие, какое мог
12.04.2022
Украина направила ФРГ запрос о поставке 100 самоходных артиллерийских установок
02.03.2022
Время жертвовать Европой
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 16:11
  • 38237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде