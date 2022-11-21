Грузинский премьер-министр: Руководство Украины открыто призывало Грузию открыть «второй фронт» против России

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим готов на все, чтобы создать дополнительные проблемы России, желательно, военного характера. И если несмотря на все призывы и даже провокации втянуть страны НАТО в прямое противостояние с РФ украинскому руководству не удается, то в ход идут попытки склонить к военному конфликту с Москвой своих «союзников» в других странах. В частности, таких как Грузия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, выступая перед парламентариями, что располагает точной информации о попытках Киева призвать Тбилиси к открытию «второго фронта» против России. Действуют киевские чиновники через грузинскую оппозицию, с которой поддерживают тесные связи. Видимо, еще со времен, когда экс-президент Грузии Михаил Саакашвили скрывался от правосудия на Украине.

Грузинский премьер подчеркнул, что это не его домыслы, именно об этом в открытую заявили представители оппозиции на одной из пресс-конференций.

Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти… Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы «второй фронт» и страна бы превратилась в полигон?

— заявил Гарибашвили в парламенте.

Премьер уверен, что если бы оппозиция руководила сегодня Грузией, то страна бы потеряла суверенитет и была передана России.

Это далеко не первая попытка Киева уговорить Грузию к вступлению в военный конфликт с Россией. В середине сентября председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил в эфире грузинского «Первого канала», что украинское руководство неоднократно обращалось к властям Грузии с призывом открыть «второй фронт» против РФ. В то же время, подчеркнул Кобахидзе, официальный Тбилиси не поддерживает эту идею.

Более того, как известно, грузинское руководство, несмотря на прозападную позицию и курс на вступление в Евросоюз, не поддерживает антироссийские санкции и не намерено делать это в будущем. В кавказской республике как нигде хорошо понимают значение поговорки, что «худой мир лучше доброй ссоры».

Видимо поняв, что склонить руководство Грузии к самоубийственному решению в очередной раз начать военный конфликт с Россией не удастся, в Киеве решили сделать ставку на оппозицию. Впрочем, действующее руководство Грузии умеет контролировать политическую ситуацию в стране. Недаром главный оппозиционер Саакашвили, тайно вернувшийся на Родину для организации «майданного переворота», был мгновенно арестован и теперь отбывает срок сразу по нескольким уголовным делам.

Как заявил грузинский премьер парламентариям, придя к власти 1 октября 2012 года, «Грузинская мечта» смогла положить конец «уродливой системе, псевдодемократической и фактически полностью деградировавшей по своему содержанию». Той системе, которая была построена нынешней оппозицией во главе с русофобом Саакашвили. При этом, считает Гарибашвили, именно действия оппозиции помешали Грузии получить статус кандидата в ЕС, который был по сути подарен менее готовым к этому Украине и Молдавии.