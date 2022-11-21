Глава МИД Литвы призвал предоставить Киеву "все оружие, какое есть в распоряжении"

Габриэлюс Ландсбергис выразил уверенность, что "в скором времени" будет найден компромисс среди союзников Литвы по вопросу увеличения поставок Киеву систем ПВО
БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что союзники не должны опасаться предоставления Киеву определенных видов вооружений. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью немецкой газете Handelsblatt.
"Мы должны дать Украине все оружие, которое есть в распоряжении, в том числе и у нас. Нет причины не поставлять определенные виды вооружений", - сказал глава МИД, ответив на замечание, что Запад по-прежнему избегает предоставления Киеву боевых танков и ракет дальностью более 80 км.
"Нужно рассуждать логично: если мы, немцы, прибалты или украинцы, хотим, чтобы война закончилась скорее, то нам нужно поставить Украине современное оружие", - утверждал Ландсбергис. Одновременно он выразил уверенность, что "в скором времени" будет найден компромисс среди союзников Литвы по вопросу увеличения поставок Киеву систем ПВО.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники после этого ввели в отношении Москвы масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.