Глава МИД Литвы призвал предоставить Киеву "все оружие, какое есть в распоряжении"

Две прошедшие ремонт на территории Литвы 155-мм/52 самоходные гаубицы PzH 2000, из числа ранее переданных Германией Украине, октябрь 2022 года.

Габриэлюс Ландсбергис выразил уверенность, что "в скором времени" будет найден компромисс среди союзников Литвы по вопросу увеличения поставок Киеву систем ПВО

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что союзники не должны опасаться предоставления Киеву определенных видов вооружений. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Мы должны дать Украине все оружие, которое есть в распоряжении, в том числе и у нас. Нет причины не поставлять определенные виды вооружений", - сказал глава МИД, ответив на замечание, что Запад по-прежнему избегает предоставления Киеву боевых танков и ракет дальностью более 80 км.

"Нужно рассуждать логично: если мы, немцы, прибалты или украинцы, хотим, чтобы война закончилась скорее, то нам нужно поставить Украине современное оружие", - утверждал Ландсбергис. Одновременно он выразил уверенность, что "в скором времени" будет найден компромисс среди союзников Литвы по вопросу увеличения поставок Киеву систем ПВО.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники после этого ввели в отношении Москвы масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.