США снова намерены стать первыми в освоении орбитального пространства Луны и обратной стороны спутника Земли

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Теряя гегемонию на Земле, Соединенные Штаты строят планы на завоевание лидерства в околоземном космическом пространстве, в первую очередь на окололунной орбите и на самом спутнике.

Американское аналитическое издание Breaking Defense рассказывает о новой общегосударственной стратегии Белого дома по продвижению научных исследований и экономическому освоению спутника Земли и окололунного пространства. Стратегия включает в себя три основных приоритетных направления развития Космических сил для работы в обширном регионе между орбитами Земли и Луны: мониторинг космических аппаратов и космического мусора, связь и позиционирование, навигация и синхронизация.

Предстоящее десятилетие критически важно для исследования окололунного пространства, включая лунную поверхность. По оценкам НАСА, в течение следующих десяти лет человеческая деятельность в окололунном пространстве будет равна или превысит всё, что произошло в этом регионе с начала космической эры в 1957 году

— говорится в информационном бюллетене Белого дома, сопровождающем стратегию.

Разработкой стратегии занимался специально созданный для этого межведомственный подкомитет Национального совета по науке и технологиям Управления технологий и политики. В состав подкомитета вошли Министерства обороны, торговли, энергетики и государственного управления, НАСА, Национальный научный фонд и Геологическая служба США.

Подкомитет определяет лунное пространство как «трехмерный объем пространства за пределами геосинхронной орбиты Земли, который в основном находится под гравитационным воздействием Земли и/или Луны». Планируется размещение космических аппаратов в так называемых точках Лагранжа — это места в космосе, где объект будет сохранять одинаковое положение относительно Земли и Луны, что позволит аппаратам находиться в них практически без движения.

Что касается лунной поверхности, в стратегии отмечается интерес к исследованиям по использованию уникальных свойств обратной стороны спутника Земли, так называемой «экранированной зоны Луны». Благодаря отсутствию радиочастотных помех с Земли, эта область может обеспечить радиоастрономические наблюдения, которые невозможны где-либо еще, отмечается в документе.

Стратегия включает в себя четыре основные цели для будущих исследований:

— обеспечение долгосрочного развития в исследовании и освоении окололунного пространства, разработка новых технологий и прорывов в понимании воздействия космической среды на человека;

— расширение международного научно-технического сотрудничества в космосе;

— поощрение со стороны правительства США использования коммерческих услуг в окололунном пространстве;

— создание единой информационной системы, в том числе для обеспечения предупреждения о потенциально опасных астероидах.

Естественно, как любая перспективная разработка, научный или околонаучный проект, придуманные и одобренные в Белом доме, стратегия освоения окололунного пространства требует масштабного финансирования.

Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) продолжает работать над демонстрацией обнаружения и отслеживания космических объектов в районе Луны с помощью проекта прототипа спутника Oracle. 10 ноября AFRL объявила, что она заключила контракт на 72 миллиона долларов с колорадским стартапом Advanced Space LLC и партнером Terran Orbital, который производит спутник. Думается, это только начало.

Похоже, у SpaceX Илона Маска вырисовывается конкурент. Причем, в отличие от фантастических идей Маска по освоению далекого Марса, стратегия освоения Луны и ближайшего космического пространства выглядит реалистичнее. Накануне к Луне отправилась миссия Artemis I - беспилотная. Правда, отправилась после целой череды проблем, включая неполадки по утечке топлива.