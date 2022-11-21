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Военное обозрение

Министр финансов Британии указал на невозможность доведения военного бюджета до 3 процентов ВВП до конца этого десятилетия

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Источник изображения: topwar.ru

Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант, в беседе с парламентариями признал, что увеличение расходов на оборону крайне необходимо, однако на данный момент идёт активная работа по пересмотру концепции национальной безопасности страны, представленной экс-главой правительства Британии Борисом Джонсоном в 2021-м году. В этой связи, законопроект пока что не был передан британскому парламенту для окончательного утверждения.

По словам канцлера (министра финансов), правительство будет и далее придерживаться расходов на оборону в размере не менее 2% от ВВП. В то же время правительственный чиновник указал на невозможность доведения военного бюджета до уровня 3% от ВВП до конца этого десятилетия - планов, столь активно продвигаемых бывшим премьер-министром Лиз Трасс.

Британский министр обороны Бен Уоллес также выразил мнение о том, что сокращения военных расходов не предвидится, несмотря на инфляцию в стране, достигшую рекордных 11%.

Один из аналитиков европейского рынка продукции военного назначения американского аналитического агентства «Форкаст Интернэшнл» Дэн Дарлинг считает, что новоизбранный премьер-министр Риши Сунак относится более скептически к идее увеличения оборонного бюджета.

Также, по словам аналитика, в стране ожидается укрепление ВМС за счёт принятия на вооружение нового фрегата (типа 26) ВМС Великобритании. Помимо этого финансирование средств воздушной обороны, ударных средств большой дальности, а также проекта «Скайнет 6» космической программы Британии, скорее всего, не урежут.

Что касается пополнения Королевских ВВС Великобритании многофункциональными истребителями-бомбардировщиками F-35 американского производства до 138 единиц, то минобороны страны отказалось от этих планов.

Кстати говоря, британская армия находится в процессе своей модернизации, однако судьба 23 млрд фунтов стерлингов, предусмотренных на эти цели на ближайшие 10 лет обернулись для неё неприятностями, поскольку в планы оборонного ведомства также входит и принятие на вооружение ещё одного грандиозного проекта «Ajax» по производству боевых бронированных машин. Уоллес отметил необходимость скорейшего завершения этого проекта, признав, что армия Великобритании по ряду компонентов отстаёт от вооружённых сил других государств примерно на 15 лет.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
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