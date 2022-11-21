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Интерфакс-АВН

Атомщики РФ вывели из эксплуатации установку У-5, на которой был получен первый советский плутоний

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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Корпус предприятия в Москве, где находилась промышленная установка У-5, на которой был получен первый советский плутоний, демонтировали после дезактивации, сообщила госкорпорация "Росатом"

"Установка работала с 1947 по 1965 гг. Корпус, где она размещалась, был загрязнён радионуклидами. Атомщики провели большую работу, чтобы дезактивировать и демонтировать оборудование и строительные конструкции", - говорится в сообщении "Росатома", размещенном в телеграмм-канале госкорпорации.

"Теперь на месте потенциально опасного объекта абсолютно чисто. Летом тут будет в прямом смысле зелёная лужайка", - отмечают в госкорпорации.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
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