Атомщики РФ вывели из эксплуатации установку У-5, на которой был получен первый советский плутоний

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Корпус предприятия в Москве, где находилась промышленная установка У-5, на которой был получен первый советский плутоний, демонтировали после дезактивации, сообщила госкорпорация "Росатом"

"Установка работала с 1947 по 1965 гг. Корпус, где она размещалась, был загрязнён радионуклидами. Атомщики провели большую работу, чтобы дезактивировать и демонтировать оборудование и строительные конструкции", - говорится в сообщении "Росатома", размещенном в телеграмм-канале госкорпорации.

"Теперь на месте потенциально опасного объекта абсолютно чисто. Летом тут будет в прямом смысле зелёная лужайка", - отмечают в госкорпорации.