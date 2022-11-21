Первый МРК проекта 22800 "Ржев" строительства Амурского завода спустят на воду в 2023 году

Корабль строится для Тихоокеанского флота, работа ведется по графику

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый в серии малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Ржев" строительства Амурского судостроительного завода (АСЗ) будет спущен на воду в 2023 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе АСЗ.

"Работа движется в соответствии с графиком строительства. В будущем году строителям предстоит вывести корабль из цеха и, поставив его у достроечного пирса, приступить к достроечным работам", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, корабелы АСЗ начали предъявление контролирующим органам готовых конструкции блок-секций корпуса строящегося МРК "Ржев".

"Ржев" - первый МРК проекта 22800, который АСЗ строит для Тихоокеанского флота. Его заложили в июле 2019 года. Всего же верфь должна передать ВМФ четыре таких корабля. Главное ударное оружие таких кораблей - ракетный комплекс "Калибр-НК".

МРК проекта 22800 строятся также на ОАО "Пелла" (Ленинградская область) и Зеленодольском судостроительном заводе. ВМФ уже переданы три корабля этого проекта.