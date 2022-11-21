Самые засекреченные космопланы: от советских истоков к американскому Boeing X-37B - Мнения ТАСС

Михаил Котов — о проектах космопланов в США, КНР и СССР, а также о том, какие функции могут выполнять подобные аппараты

Вот уже шестой раз побывал в космосе и вернулся на Землю один из самых засекреченных космических аппаратов — американский космоплан Boeing X-37B. Первый его полет продолжался чуть более 200 суток, но все остальные гораздо дольше — от 400 до 900 дней пребывания на орбите. При этом конкретной информации о том, чем он там занимался, в открытом доступе крайне мало.

Был гражданский, стал военный

Известно, что изначально X-37 и X-40 (демонстратор полета и посадки) числились в проекте NASA по созданию небольшой орбитальной платформы в космосе для проведения экспериментов. При этом X-40 был всего около 6 м в длину и использовался только для атмосферных тестов. Размер X-37 — 9 м в длину и 4,5 м в ширину, чтобы он мог войти в грузовой отсек Shuttle — предполагался именно такой тип вывода аппарата на орбиту.

Однако в начале 2000-х из-за проблем с финансированием у NASA реализация проекта сильно затормозилась. Возможно, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США вообще бы его заморозило, так как на тот момент уже были выявлены и серьезные проблемы в использовании многоразовых Shuttle, включая слишком высокую стоимость запуска. Но грузовым космопланом заинтересовалось DARPA — агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Эта организация занимается поиском и финансированием перспективных высокотехнологичных проектов, которые впоследствии могут быть использованы Министерством обороны Штатов. Так, NASA отдало незаконченный проект, а взамен, как сообщали местные СМИ, DARPA предложило сделать один экземпляр для нужд космического агентства.

Американский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test Vehicle. Источник: © NASA,

В 2009 году проект X-37 довели до финала, включая создание (как минимум) двух летных экземпляров. Итоговое название — орбитальная лаборатория X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Правда, оба космоплана ушли под руководство Министерства обороны.

С 2010 года Boeing X-37B, как я отмечал выше, совершил уже шесть длительных полетов на орбиту в интересах американских ВВС. Официально это некие долгосрочные орбитальные эксперименты. И хотя очень широкий круг задач реализуется на МКС, но при необходимости сделать что-либо "без чужих глаз" другого варианта у американцев просто нет.

На все крылья мастер

Сегодня Boeing X-37B выводится на орбиту при помощи ракеты-носителя тяжелого класса — Atlas 5 или Falcon 9. После проведения экспериментов (которые порой длятся несколько лет) космоплан самостоятельно возвращается на Землю и садится по самолетному типу — как Space Shuttle или "Буран".

При этом параметры своей орбиты X-37B может менять довольно сильно. Для этого у него на борту большой запас топлива и высокая дельта-v (характеристическая скорость орбитального маневра — величина показывает, насколько сильно может изменить орбиту космический аппарат). Например, у "Союза" дельта-v составляет около 390 м/c, у челноков программы Space Shuttle — 305 м/с с максимальным грузом, тогда как у Boeing X-37B она выше почти в десять раз — 3 100 м/с. Например, это качество очень сильно пригодится, если нужно приблизиться к чужому космическому аппарату и сфотографировать его или даже попытаться вмешаться в его работу.

То есть я прихожу к выводу (как и многие эксперты), что одной из возможных функций Boeing X-37B может являться и работа спутником-инспектором (или шпионская). Так, в 2012 году Китай обвинил США в использовании X-37B для слежения за модулем китайской космической станции "Тяньгун-1". Правда, американцы все эти обвинения отвергли, заявив, что орбита X-37B, на которой космоплан на тот момент находился, никак для этого не подходила.

Отмечу, что возможные разведывательные функции этого космического аппарата — головная боль не только России и Китая, но и других стран с развитой космической программой. Пока американская сторона не дает конкретной информации о деятельности космоплана на орбите, то остальные закономерно предполагают худшее.

Правда, в свой последний полет Boeing X-37B показал еще один возможный вариант его применения. К космоплану был прикреплен специальный сервисный модуль для вывода на орбиту дополнительной полезной нагрузки. С помощью него X-37B запустил в космос малый спутник под названием FalconSat 8 массой 136 кг. Как сообщали СМИ, системы спутника будут изучать влияние радиации на семена продовольственных культур. В 2020 году также уточнялось, что в ходе миссии X-37B планируется провести эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю.

Будущее за компактными беспилотниками

Если подводить итог, то у военных США имеется очень удобный инструмент, который можно использовать не только в научных, но и в военных целях. Пока нет информации, что Boeing X-37B переносит вооружение, но в теории эксперты со всего мира не исключают такую возможность. При этом в космосе действует правило "смотреть можно, трогать нельзя", поэтому как-либо повлиять на этот аппарат сложно. Самый лучший вариант — разработка собственного грузового космоплана с возможностью возвращения на Землю.

Dream Chaser. Источник: Фото: NASA

Тем временем если об американском космоплане мы все же что-то знаем, то о его китайском аналоге не известно практически ничего. Первые данные о разработке подобного космического корабля появились еще в 2017 году, но без подробностей и фотографий (что, в принципе, свойственно КНР). 4 сентября 2020 года информагентство "Синьхуа" сообщило о космическом запуске с космодрома Цзюцюань — ракета-носитель "Чанчжэн-2F" вывела на орбиту многоразовый корабль. Буквально спустя двое суток СМИ рассказали уже о его посадке, но вновь ни фотографий, ни видео — ничего не последовало.

Ситуация повторилась и в 2022 году — состоялся запуск того, что Китай называет "экспериментальным многоразовым космическим аппаратом". В Сети гуляют рендеры c версией, что, мол, судя по размерам ракеты, это может быть полный аналог американского X-37B, но поручиться за достоверность этих догадок сегодня не может никто. В свою очередь, Китай уверяет, что космоплан будет использоваться лишь для мирного освоения космоса.

Что касается России, то на сегодняшний день мне не известно о каких-то действующих проектах в этом направлении — их либо просто нет, либо они крайне засекречены. Если же оглянуться, то еще с 1964 года группа советских ученых и специалистов ЦНИИ ВВС вела активную разработку аналогичного американскому X-37B аппарата по программе "Спираль". Система состояла из орбитального космоплана и разных вариантов вывода его на орбиту: сначала при помощи гиперзвукового самолета-разгонщика, затем при помощи ракеты-носителя. Работы велись весьма активно, проводились испытания — сначала сбрасываемых макетов, а затем и суборбитальные и орбитальные полеты уменьшенных версий космоплана. Но в итоге программа все же не была завершена — ее закрыли после начала работ над проектом "Энергия-Буран". Наработки "Спирали" легли в основу корабля Dream Chaser и других проектов космопланов.

Нынешняя же реальность показывает, что ближайшее будущее не за огромными космическими челноками, как "Буран" или Space Shuttle, а за маленькими беспилотными космопланами. По крайней мере, работы для них в космосе очень много.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru