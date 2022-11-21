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Интерфакс-АВН

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию вывести военнослужащих с Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали резолюцию непрофессионально составленной и выходящей за рамки мандата агентства

Вена. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию вывести военных с Запорожской АЭС и "прекратить все действия" на украинских ядерных объектах; РФ и КНР проголосовали против, сообщили в российском постпредстве при международных организациях в Вене.

"На сегодняшнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине. Это ещё один шаг к политизации работы МАГАТЭ", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале российский дипмиссии.

Документ поддержали 24 из 35 стран, Россия и Китай проголосовали против. Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР решили воздержаться, делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании

Согласно тексту резолюции, Совет управляющих МАГАТЭ призывает РФ "прекратить все действия" на ядерных объектах на Украине.

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Страны
Бурунди
Вьетнам
Индия
Кения
Китай
Ливия
Намибия
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Украина
ЮАР
Проекты
Ядерный щит
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