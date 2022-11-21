Песков: диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах России и Украины

Пресс-секретарь президента отметил, что позиция Киева без общения с Западом весьма изменчивая

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Диалог с Западом может стать направляющим и подкрепляющим элементом в переговорах России и Украины, поскольку позиция Киева без общения с ним весьма изменчивая. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговора с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда весьма скрупулезно выполняются Киевом", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, возможны ли переговоры по Украине только с Киевом или есть смысл говорить и с Западом.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что России нечего обсуждать с США по вопросам вокруг Украины с учетом радикально противоположных позиций двух стран.