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Интерфакс-АВН

Северокорейская ракета преодолела около 1 тыс. км со скоростью 22 маха

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Высший руководитель КНДР во время запуска баллистической ракеты "Хвасон-14", 2017 год
Высший руководитель КНДР во время запуска баллистической ракеты "Хвасон-14", 2017 год.
Источник изображения: KCNA/Reuters

Гонконг. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Пущенная в пятницу КНДР ракета пролетела около 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты 6,1 тыс. км, скорость полета ракеты достигала 22 Махов, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным источника агентства из числа сотрудников Минобороны, предполагается, что Северная Корея осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".

"Нынешний пуск МБР Северной Кореей является значительной провокацией и серьезным актом угрозы, который подрывает мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, и является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

В нем подчеркивается, что южнокорейские военные будут поддерживать состояние готовности, чтобы ответить на любую северокорейскую провокацию в тесном сотрудничестве с США.

КНДР в пятницу осуществила пуск ракеты, которая, продолжительно, является межконтинентальной баллистической.

Министерство обороны Японии сообщило, что ракета упала около 11:20 (5:20 по МСК) в водах близ острова Хоккайдо.

Накануне министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи предупредил, что Пхеньян предпримет "более жесткие" военные действия, если Соединенные Штаты укрепят свои обязательства по "расширенному сдерживанию" перед региональными союзниками.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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