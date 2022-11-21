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ТАСС

Макрон считает, что конфликт на Украине несет в себе проблемы и для Азии

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © Sputnik / Раду Прока

Нынешняя ситуация ведет к нестабильности, отметил президент Франции

БАНГКОК, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что конфликт на Украине несет в себе проблемы и для Азиатского региона, поскольку нынешняя ситуация ведет к нестабильности.

"Мы не верим в гегемонию, конфронтацию. Мы верим в стабильность, мы верим в инновации. Приоритетом номер один для Франции является содействие миру на Украине и оказание глобального давления на Россию. Мы намерены тесно сотрудничать с Китаем, Индией, всем регионом (Азии - прим. ТАСС), Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы создать растущий консенсус о том, что эта война является и их проблемой, поскольку она ведет к нестабильности ", - сказал он в пятницу на открывшейся в Бангкоке лидерской встрече форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Саммит лидеров АТЭС начался в пятницу в таиландской столице в Национальном конференц-центре королевы Сирикит. В двухдневном мероприятии принимают участие представители 21 экономики. Российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

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Бруней
Вьетнам
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Индия
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Канада
Китай
Малайзия
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Новая Зеландия
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Сингапуp
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Таиланд
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Филиппины
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Чили
Южная Корея
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