Макрон считает, что конфликт на Украине несет в себе проблемы и для Азии

Нынешняя ситуация ведет к нестабильности, отметил президент Франции

БАНГКОК, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что конфликт на Украине несет в себе проблемы и для Азиатского региона, поскольку нынешняя ситуация ведет к нестабильности.

"Мы не верим в гегемонию, конфронтацию. Мы верим в стабильность, мы верим в инновации. Приоритетом номер один для Франции является содействие миру на Украине и оказание глобального давления на Россию. Мы намерены тесно сотрудничать с Китаем, Индией, всем регионом (Азии - прим. ТАСС), Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы создать растущий консенсус о том, что эта война является и их проблемой, поскольку она ведет к нестабильности ", - сказал он в пятницу на открывшейся в Бангкоке лидерской встрече форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Саммит лидеров АТЭС начался в пятницу в таиландской столице в Национальном конференц-центре королевы Сирикит. В двухдневном мероприятии принимают участие представители 21 экономики. Российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.