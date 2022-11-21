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ТАСС

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после боевой службы в Средиземном море

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

За время похода корабли прошли более 63 тыс. морских миль

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в пятницу вернулся во Владивосток после успешного выполнения задач в дальней морской зоне. Экипажи установили несколько рекордов Вооруженных сил РФ по длительности пребывания на боевой службе, сообщила пресс-служба флота.

"Во Владивостоке состоялась торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", вернувшихся после успешного выполнения задач в дальней морской зоне. <...> Заслуженные достижения поданы в виде предложений в Книгу рекордов ВС РФ. За время похода корабли были в море более 320 суток и прошли более 63 тыс. морских миль", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей ТОФ вышел из пункта базирования в дальний поход в конце 2021 года. Во время похода корабли приняли участие в совместных российско-индийских военно-морских учениях, российско-китайско-иранских учениях и российско-китайских учениях "Мирное море-2022". В Средиземном море отряд кораблей ТОФ выполнил все задачи боевой службы в дальней морской зоне, а также совместно с кораблями других флотов ВМФ России провел ряд тактических учений с применением палубной противолодочной авиации.

"На причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором командующий флотом адмирал Сергей Авакянц поблагодарил экипажи кораблей за стойкость и профессионализм, проявленные в ходе длительного похода, а также отметил высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев. По сложившейся традиции командующий вручил командирам кораблей жареных поросят. В торжественном митинге по случаю возвращения отряда кораблей из Средиземного моря приняли участие ветераны Военно-морского флота и, конечно же, семьи моряков, которые проводили своих родных в море еще в прошлом году. После завершения праздничного мероприятия экипажи кораблей прошли торжественным маршем и отправились на встречу к своим близким", - говорится в сообщении. 

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Борис Бутома
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пр. 1155
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