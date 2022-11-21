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ТАСС

Член Конгресса заявила, что администрация США "ведет опосредованную войну" с РФ на Украине

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Украинские военнослужащие загружают в грузовик американскую переносную противотанковую ракету FGM-148 Javelin
Украинские военнослужащие загружают в грузовик американскую переносную противотанковую ракету FGM-148 Javelin.
Источник изображения: inosmi.ru

За последние месяцы на поддержку Киева были потрачены многомиллиардные суммы, подчеркнула Марджори Тейлор Грин

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Нынешняя администрация США, тратя миллиарды долларов на поддержку Украины, "ведет опосредованную войну" с РФ. Такое мнение выразила в четверг на пресс-конференции член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка, от штата Джорджия).

Упомянутая пресс-конференция проводилась в связи с внесением в нижнюю палату по инициативе Грин резолюции о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Украине. В частности, законодатели запрашивают предоставления им вашингтонской администрацией в течение 14 дней соответствующих документов и других материалов, касающихся выделенной при президенте США Джо Байдене финансовой и военной помощи Киеву.

Как отметила Грин, за последние месяцы на поддержку Украины были потрачены многомиллиардные суммы. "На деньги, которые мы направили Украине, мы могли бы уже обезопасить нашу границу, но мы не делаем этого", - сказала республиканка, имея в виду решение проблемы с потоком нелегальных мигрантов на южной границе США. "Мы игнорируем опасности на нашей границе, кризис для нашей национальной безопасности <...>, тогда как мы полностью защищаем границу другой страны, а также ведем опосредованную войну с Россией", - добавила Грин.

"Мне кажется, американские народ и налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать, почему администрация Байдена и этот Конгресс (в Конгрессе нынешнего состава большинство в обеих палатах за демократами) так заинтересованы в финансировании защиты границ Украины, а не в охране наших границ", - продолжила она. В связи с объемами помощи, выделяемой Киеву, она задалась вопросом, не стала ли Украина 51-м штатом США. "Вы знали, что мы также финансируем бюджет Украины? $11,8 млрд идут на помощь, в том числе на прямую бюджетную поддержку. Вопрос: Украина теперь является 51-м штатом США? И какую позицию [в таком случае] занимает [президент Украины Владимир] Зеленский в нашем правительстве?" - подытожила республиканка.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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