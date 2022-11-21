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ТАСС

В НИИхиммаш заявили, что система регенерации воды из урины нуждается в отработке на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Переработанную из урины воду предполагалось использовать для технических нужд

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экспериментальная система регенерации воды из урины, установленная в российском сегменте Международной космической станции (МКС), проходит отработку на борту станции. Об этом ТАСС заявил главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш") Сергей Рукавицин.

Система СРВ-У-РС проходит испытания на МКС в рамках эксперимента "Сепарация". "Сейчас производится отработка технологического процесса на борту МКС, мы пытаемся доработать конструкцию до состояния, которое позволило бы сказать, что система полностью готова к штатной работе. Специалисты НИИхиммаш постоянно проводят работу с системой, ездят в Центр управления полетами совместно со специалистами РКК "Энергия", пытаясь выяснить, почему в лаборатории на Земле эта система уже годами работает, перерабатывая урину в воду, а невесомость, отсутствие сил гравитации, вносит свои коррективы. Видимо, дело в особенностях конструкции блоков системы", - сообщил Рукавицин.

По словам специалиста, НИИхиммаш рассчитывает в сжатые сроки произвести необходимые конструктивные доработки. "<…> чтобы в рамках работы изделия на борту МКС все-таки перевести статус системы из научной аппаратуры в штатную полноценную систему. Это одна из первостепенных задач, которую мы сейчас пытаемся решить", - подчеркнул Рукавицин.

Главный конструктор НИИхиммаш отметил, что проведение каких-либо работ с оборудованием непосредственно на борту несет в себе дополнительные задачи. "Здесь, на Земле, работают инженеры и специалисты, разрабатывающие систему. А в Центре управления полетами ты уже взаимодействуешь с космонавтом, которому необходимо донести свою мысль и его руками провести те работы, которые он порой на Земле никогда не делал. Такая связка "инженер-космонавт" вносит свои нюансы в процесс работы: как объяснять, так и понимать дистанционно про особенности конструкции системы достаточно тяжело, но и инженеры, и космонавты достаточно успешно справляются с данной задачей", - сказал Рукавицин.

Переработанную из урины воду предполагалось использовать для технических нужд. В случае перевода системы из экспериментальной в штатную она позволит значительно сэкономить на доставке воды на МКС. Система регенерации воды из урины уже существует на американском сегменте МКС, подобная ей использовалась и на орбитальной станции "Мир". 

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