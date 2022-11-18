Северсталь начала отгрузку биметаллических листов для строительства носовой части самого мощного атомного ледокола в мире.

«Северсталь» приступила к отгрузке первых биметаллических листов для строительства наружной обшивки носовой части корпуса головного линейного атомного ледокола «Россия» (проект 10510 ЛК-120 Я, шифр «Лидер»). Из биметалла будет выполнена ледовая защита атомного ледокола, так называемый ледовый пояс судна. Это усиленная нижняя часть корпуса, которая непосредственно противостоит льдам.

Биметалл произведен на стане 5000 листопрокатного цеха производственной площадки «Северстали» в Колпино, используя новый метод пакетной прокатки. Пакет состоит из судостали марки PCE500W в качестве основы и плакирующего слоя из нержавеющей стали. Финальную обработку стальных листов выполнили в цехе переработки металла (ЦПМ, бывший СМЦ-Колпино, входит в «Северсталь»).

«Специально для этого проекта менее чем за шесть месяцев на производственной площадке «Северстали» в Колпино был организован новый участок по сборке биметаллических пакетов. А в октябре на новом участке завершилась модернизация оборудования для ускорения зачистки основного слоя биметаллических листов в диапазоне толщин от 10 до 250 мм, что позволит увеличить объемы производства на 0,9 тыс. тонн в год. Время обработки одного листа сократилось с 56 до 8,5 часов», - рассказал начальник производства трубного проката – генеральный директор Ижорского трубного завода Дмитрий Ванев.

Биметаллические листы полностью соответствуют требованиям Правил Российского морского регистра судоходства (РМРС).

Всего в рамках выигранного тендера будет отгружено 100 биметаллических листов размером 3200 на 12000 мм.

Для строительства ледокола «Россия» «Северсталь» также продолжает поставки судостали повышенной прочности марки D40, высокой прочности и улучшенной свариваемости с гарантией сопротивляемости слоистым разрывам марки E500W арктического исполнения (Arc). Производство металлопроката обеспечивают станы 2000 и 2800 Череповецкого металлургического комбината, а также стан 5000 производственной площадки «Северстали» в Колпино.

«Северсталь» сейчас является основным поставщиком металлопроката для строительства ледокола, в том числе полностью обеспечила потребность в судостали для возведения закладных секций.

Решения на базе биметаллов широко используются в других отраслях промышленности, в том числе в химическом, энергетическом и нефтегазовом машиностроении, а также обладают значительным потенциалом в дорожном строительстве и транспортировке углеводородов. Смотрите дискуссию возможностях и решениях на базе продукции «Северстали».