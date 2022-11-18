Итальянский замминистра заявил о желании Берлускони организовать переговоры РФ и Украины

Витторио Сгарби отметил, что экс-премьер Италии "точно думает о том, чтобы поехать в Москву и поговорить с Путиным"

ЛОНДОН/РИМ, 17 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова, Юрий Михайленко/. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что может усадить Москву и Киев за стол переговоров, на которых он сам будет посредником. Об этом со ссылкой на члена ближайшего окружения бывшего главы итальянского правительства сообщил в четверг на своем сайте британский еженедельник The Spectator.

"Берлускони обожает красивые жесты и сейчас думает как раз о таком жесте. Он уверен, что способен этого добиться, и если действительно сможет это сделать, не подорвав позиций НАТО, то войдет в учебники истории в качестве всемирного героя", - заявил изданию замминистра культуры Италии Витторио Сгарби, считающийся доверенным лицом Берлускони.

Сгарби - известный искусствовед, получивший пост в итальянском правительстве благодаря близости к партии Берлускони "Вперед, Италия!" несмотря на то, что не смог переизбраться в парламент на последних выборах, состоявшихся в стране 25 сентября. По его словам, бывший премьер-министр считает себя единственным человеком, который может организовать российско-украинские переговоры, использовав для этого личные связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как подчеркивает издание, с учетом ситуации на фронтах и приближения зимы наступил подходящий момент для возобновления диалога между российской и украинской сторонами.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Сгарби добавил, что "Берлускони точно думает о том, чтобы поехать в Москву и поговорить с Путиным".

"Это то, что у него в голове, а что выйдет, посмотрим", - сказал собеседник агентства.

В окружении Берлускони корр. ТАСС не подтвердили информацию, полученную от Сгарби британским изданием. При этом ранее осенью сам 86-летний политик уже предлагал себя в качестве посредника на будущих переговорах РФ и Украины наряду с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.