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Военное обозрение

Болгария ищет возможность взять в лизинг истребители до момента поступления на вооружение закупленных в США F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Болгария намерена взять на прокат истребители у одной из стран НАТО до момента получения и заступления на боевое дежурство закупленных американских самолетов F-16. Очередной запрос Министерство обороны Болгарии направило Нидерландам. Об этом заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов.

Болгарское военное ведомство запросило у Нидерландов информацию по истребителям F-16, которые нидерландские ВВС намерены снять с вооружения в связи с закупкой F-35. Правда истребители довольно старенькие, еще версии Block 15. Да и сами Нидерланды пока не предлагают их в лизинг или на продажу, но у болгар выхода нет, запрошенные ими самолеты из наличия Швеции и Франции стали слишком дороги.

Мы рассматриваем различные варианты приобретения самолетов, в том числе у Швеции и Франции, предложение Нидерландов официально к нам не поступало, но вопрос об этом обсуждается. На данный Нидерланды нам предложили вариант с подготовкой пилотов для F-16, но возможности поставки самолетов, пока не официально, у них есть (...) Ждем результата

- заявил Стоянов.

На данный момент у Болгарии фактически нечем защищать свое воздушное пространство, стоящие на вооружении ВВС советские МиГ-29 почти выработали ресурс, который заканчивается в конце 2023 года. Закупленные в 2019 году в США первые восемь F-16 заступят на боевое дежурство не ранее 2027 или даже 2028 года. Так что в эти четыре или пять лет ВВС Болгарии летать просто не на чем.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что болгарские истребители МиГ-29 якобы поступят на вооружение Воздушных сил Украины, но только после того, как поступят первые истребители F-16. Но США передвинули сроки передачи самолетов на два года, заявив о сбое в производственных цепочках ВПК США, вызванный эпидемией коронавируса.

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Страны
Болгария
Нидерланды
США
Украина
Франция
Швеция
Продукция
F-16
F-35
Проекты
NATO
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