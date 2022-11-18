Первый старт российского пилотируемого корабля "Орел" перенесен с 2023 на 2025 год - "Роскосмос"

Санкт-Петербург. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый старт перспективного пилотируемого корабля "Орел" состоится не ранее 2025 года, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Планирующийся год запуска на самом деле был 2023 год, то есть следующий, но по текущей ситуации, наверное, раньше 2025 года старта корабля не будет", - сказал Крикалев в четверг на встрече со студентами в Балтийском государственном техническом университете "Военмех".

По его словам, перенос связан "не столько с кораблем, сколько с созданием наземных средств испытания".

4 октября 2021 года генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что пуск нового российского пилотируемого корабля "Орел" может быть отложен.

2 февраля Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщал, что госкорпорация определилась с графиком испытаний перспективного космического корабля "Орел".

Планировалось, что испытания начнутся в 2023 году с тестирования системы аварийного спасения на стартовом комплексе - с отстрелом, уводом и приземлением корабля в безопасном районе. Затем должны пройти испытания системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе. Также предусмотрены четыре сброса возвращаемого аппарата корабля с вертолета для тестирования системы приземления.

31 декабря 2021 года Рогозин сообщил, что при первом испытательном запуске ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года в качестве полезной нагрузки будет использован макет нового корабля "Орел", а не его готовая версия.

По его словам, после этого запуска на Восточном должны испытать систему аварийного спасения корабля. Эта система должна "сорвать" корабль со стоящей на старте ракеты и отвести его в безопасное место и мягко посадить. Также планируется провести испытания "отстрела" корабля при полете ракеты "Ангара".