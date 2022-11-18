Модули МКС могут быть использованы при создании новой Российской орбитальной станции - "Роскосмос"

Санкт-Петербург. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" рассматривает вариант создания Российской орбитальной станции (РОС) на базе модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС), заявил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Пока мы смотрим на создание новой станции, но сценарий добавления модулей к старой станции и потом отстыковкой сохраняется", - сказал Крикалев в четверг на встрече со студентами в Балтийском государственном техническом университете "Военмех".

"То есть, если вдруг возникнет задержка при создании модуля. Если вдруг возникнут какие-то перебои с финансированием, чего в существующих условиях исключать нельзя. Вот эта программа с моей точки зрения гораздо более устойчивее", - пояснил Крикалев.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 96-97 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

17 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации сомневаются в целесообразности создания новой станции на основе существующего российского сегмента МКС, но точный ответ должны дать специалисты. По его словам, мощностей двигателей пилотируемых кораблей не хватит для смены наклонения орбиты модулей российского сегмента МКС.