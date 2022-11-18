Войти
Интерфакс-АВН

Модули МКС могут быть использованы при создании новой Российской орбитальной станции - "Роскосмос"

408
0
0
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Санкт-Петербург. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" рассматривает вариант создания Российской орбитальной станции (РОС) на базе модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС), заявил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Пока мы смотрим на создание новой станции, но сценарий добавления модулей к старой станции и потом отстыковкой сохраняется", - сказал Крикалев в четверг на встрече со студентами в Балтийском государственном техническом университете "Военмех".

"То есть, если вдруг возникнет задержка при создании модуля. Если вдруг возникнут какие-то перебои с финансированием, чего в существующих условиях исключать нельзя. Вот эта программа с моей точки зрения гораздо более устойчивее", - пояснил Крикалев.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 96-97 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

17 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации сомневаются в целесообразности создания новой станции на основе существующего российского сегмента МКС, но точный ответ должны дать специалисты. По его словам, мощностей двигателей пилотируемых кораблей не хватит для смены наклонения орбиты модулей российского сегмента МКС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
ЯО
Похожие новости
18.01.2022
Женщины преграждают человечеству путь на Марс
15.02.2021
Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой
13.05.2020
Роскосмос: вероятность, что где-то есть подобная земной жизнь, достаточно велика
05.08.2019
"Человек не должен рисковать": что ждет космороботов
01.03.2019
"Потрясающе": "марсианские" микробы выжили на МКС
22.11.2012
Российская лунная одиссея начнется в 2025г.
10.02.2012
Что будет после «Фобоса»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 16:46
  • 38108
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.11 16:46
  • 0
“Тестируйте гриль сразу при покупке” - Алексей Бутримов, эксперт в сфере бытовой техники
  • 18.11 14:10
  • 2
Частная компания из РФ представила свой аналог спутниковой системы Starlink
  • 18.11 13:26
  • 85
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 18.11 13:03
  • 1
ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 18.11 13:03
  • 1
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 18.11 12:57
  • 1
Компания “Б-Армс” разработала установку для получения сублимированной плазмы крови
  • 18.11 12:52
  • 1
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде
  • 18.11 12:49
  • 1
После нескольких месяцев ожиданий и неудач состоялся запуск американского космического корабля на окололунную орбиту
  • 18.11 11:31
  • 16
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 18.11 06:23
  • 1
Первый старт российского пилотируемого корабля "Орел" перенесен с 2023 на 2025 год - "Роскосмос"
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет